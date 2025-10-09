Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jovempa Federación reelige a Alfonso Calero como presidente

Su proclamación por unanimidad supone un reconocimiento a su labor de apoyo al tejido empresarial joven de la provincia

Alfonso Calero, junto al cartel, rodeado de miembros de la dirección. / INFORMACION

Miguel Vilaplana

La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa Federación) ha reelegido por unanimidad a Alfonso Calero Romero como presidente de la organización para el período 2025-2027, durante la asamblea general ordinaria y electoral celebrada en las instalaciones de la sede de la entidad. Esta reelección supone un reconocimiento a la labor desarrollada en los dos últimos años al frente de Jovempa, así como a su compromiso con el impulso del emprendimiento y el tejido empresarial joven de la provincia.

Durante su anterior mandato, Calero ha liderado importantes iniciativas centradas en el crecimiento empresarial, la digitalización, la sostenibilidad y el fomento de la colaboración entre jóvenes empresarios y empresarias de la provincia de Alicante, consolidándose como una de las entidades empresariales más activas del territorio.

El presidente reelegido. / INFORMACION

En su discurso de reelección, el presidente ha estacado que "es un honor seguir al frente de una organización que representa el talento, la innovación y el futuro del empresariado alicantino. Continuaremos trabajando para generar oportunidades, apoyar a nuestros jóvenes empresarios y empresarias y posicionar a Jovempa como un referente en el ecosistema emprendedor.”

Sobre Jovempa

Jovempa es la federación que agrupa a las asociaciones comarcales de jóvenes empresarios de la provincia de Alicante. Su misión es representar, apoyar y fomentar el desarrollo del joven tejido empresarial, ofreciendo espacios de networking, formación, asesoramiento y visibilidad.

