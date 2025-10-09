NTT Data nombra a Raquel Pont nueva socia responsable de la Región Mediterráneo

La catalana Raquel Pont es la nueva responsable de la Región Mediterráneo de NTT Data desde el pasado 1 de octubre. Pont ha desarrollado toda su trayectoria profesional en esta compañía de servicios empresariales y tecnológicos, donde en los últimos años ha liderado proyectos de transformación tecnológica orientados a optimizar los procesos de grandes empresas.

La Región Mediterráneo de NTT Data está integrada por más de 8.000 profesionales, de los cuales más de 2.200 se encuentran en Alicante. Esta región abarca Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares y Aragón. La compañía cuenta con oficinas en Barcelona, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Palma y Zaragoza.

“Es para mí un orgullo y una gran responsabilidad liderar un gran equipo de profesionales de una firma tecnológica como NTT Data. Continuaremos apostando por la innovación y el talento tecnológico para mantener el crecimiento en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Aragón”, ha afirmado la nueva responsable de la Región Mediterráneo de NTT Data.

Licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Raquel Pont acumula más de 21 años de experiencia en el campo de la consultoría tecnológica. Su trayectoria en la compañía estuvo ligada en sus inicios a la administración pública en Catalunya y, posteriormente, pasó a ocupar posiciones directivas en el sector utilities.

Asimismo, la vida de Raquel Pont ha estado muy vinculada al deporte de élite, lo que le ha permitido seguir aplicando un alto nivel de exigencia en los resultados y un enfoque permanente de mejora continua. Todo ello, para superar con éxito los grandes desafíos de transformación que requiere la realidad empresarial de la firma.

Sobre NTT Data

NTT Data es una innovadora compañía global de servicios empresariales y tecnológicos de confianza de más de 30.000 millones de dólares. La compañía colabora con el 75 % de las empresas del Fortune Global 100 y está comprometida con ayudar a sus clientes a innovar, optimizar y transformarse para alcanzar un éxito sostenible.

Como Global Top Employer, cuentan con expertos en más de 50 países y un sólido ecosistema de socios formado por empresas consolidadas y de nueva creación. Sus servicios incluyen consultoría empresarial y tecnológica, datos e inteligencia artificial, soluciones sectoriales, así como el desarrollo, implantación y gestión de aplicaciones, infraestructura y conectividad.

También son uno de los principales proveedores de infraestructura digital y de IA del mundo. NTT Data forma parte del Grupo NTT, que invierte más de 3.600 millones de dólares cada año en I+D para ayudar a las organizaciones y a la sociedad a avanzar con confianza y de forma sostenible hacia el futuro digital.