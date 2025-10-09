El pronóstico de la IA: el precio de la vivienda bajará ligeramente en Alicante a final de año

La inteligencia artificial (IA) prevé que los precios de compraventa de viviendas en la ciudad de Alicante retrocedan ligeramente en el último trimestre del año, concretamente en un 0,1 %, frente a los incrementos del 4,1 % y del 2 % que se vaticinan para Castellón y València respectivamente. Una tímida caída que, en cualquier caso, abre una puerta a la esperanza en medio de la espiral alcista de los últimos años. Estas son las principales estimaciones del Índice predictivo de compra DataVenues del portal inmobiliario Fotocasa, que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de compra a nivel trimestral. Desde enero de 2025, se publican trimestralmente las estimaciones de esta aplicación desplegada gracias al uso combinado de tecnologías como la inteligencia artificial y el big data, puestas al servicio del mercado de la vivienda.

“Las previsiones apuntan a que el mayor dinamismo del mercado se concentrará en las plazas secundarias, en aquellas ciudades que aún tienen margen de crecimiento y que, en los últimos trimestres, han empezado a recibir un volumen notable de demanda desplazada desde las grandes capitales", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

El escaparate de una inmobiliaria de Alicante. / Jose Navarro

"Este fenómeno -añade- responde a la búsqueda de alternativas más asequibles ante la escalada de precios en los grandes núcleos urbanos, donde el esfuerzo económico requerido para comprar una vivienda es cada vez mayor. Aun así, las subidas que indican las previsiones estarían por debajo del crecimiento habitual del mercado, por lo que sería un incremento moderado y sostenido, más vinculado a un proceso de ajuste natural que a un nuevo ciclo expansivo”,

Según la previsión del algoritmo, el número de capitales con valores de compraventa alcistas se mantiene prácticamente igual en el conjunto de España (pasan de 32 a 33). Las zonas con las subidas más pronunciadas se encuentran generalmente en el interior norte y noroeste peninsular, como en el caso de Palencia (4,6 %), Oviedo (4,1 %), Segovia (4 %), Ourense (3,2 %), Ávila (1,6 %), Zamora (1,4 %), y Salamanca (1,4 %), con la excepción de León, que registra un descenso del 5,5 %. También aumentarán de precios Burgos (2,3 %), Valladolid (1,9 %), Pontevedra (2,4 %), Logroño (2,6 %) y Guadalajara (2,4 %).

Igualmente, la herramienta prevé subidas destacables en el centro y la franja oriental del país: Castellón (4,1 %), Albacete (2,5 %), Madrid (1,2 %) y València (2 %). El suroeste peninsular también cuenta con capitales de provincia con notables incrementos de precios, como es el caso de Huelva (3,5 %) y Cáceres (3,3 %). Por otro lado, el modelo estima zonas de incrementos moderados (o precios prácticamente estables) en Granada (1,8 %), Jaén (1,8 %), Córdoba (2 %), A Coruña (1,1 %), Santander (0,9 %), Las Palmas de Gran Canaria (0,9 %), Barcelona (0,8 %), Málaga (0,8 %), Lugo (0,5 %), Ciudad Real (0,4 %), San Sebastián (0,3 %), Palma (0,3 %), Vigo (0,2 %), Zaragoza (0,1 %) y Vitoria (0,1 %).

Bajadas

El índice predictivo de precios de DataVenues estima que los precios bajarán en doce capitales de provincia al cierre del cuarto trimestre. Las ciudades donde se prevé que se registren mayores descensos en los precios de la vivienda son León (5,5 %), Murcia (3,5 %), Girona (2,5 %), y Huesca (1,1 %). También experimentarán descensos trimestrales más suaves (situándose por debajo del 1 %) otras localidades como Almería (0,9 %), Pamplona (0,6 %), Badajoz (0,5 %), Santa Cruz de Tenerife (0,4 %), Cádiz (0,4 %), Sevilla (0,3 %), Cuenca (0,1 %), y Alicante (0,1 %). Por otro lado, las ciudades sin variaciones de precios serán seis: Lleida, Bilbao, Soria, Toledo, Teruel, y Tarragona.

Edificio de viviendas en construcción. / ALEX DOMINGUEZ

“Desde Fotocasa hemos querido dar un paso más hacia la transparencia del mercado con el lanzamiento de nuestro índice predictivo de precios que, gracias al uso de inteligencia artificial y al análisis masivo de datos de oferta y demanda, anticipa cómo evolucionarán los precios en las diferentes zonas", remarca María Matos.

"El objetivo -enfatiza- es doble: por un lado, ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones informadas en un momento clave; y por otro, ofrecer a los profesionales del sector una visión estratégica que les permita como expertos adelantarse a las dinámicas del mercado. En un contexto marcado por la incertidumbre y la escasez de oferta, contar con datos transparentes y previsiones objetivas se vuelve más necesario que nunca para mejorar el acceso a la vivienda”.