Hoff ficha a un ex de Balenciaga y Gaultier para su "nueva era"

Tras consolidarse en solo siete años en una de las firmas más punteras del sector zapatero de la provincia, la ilicitana Hoff da un nuevo salto en su estrategia de crecimiento. Y lo hace con un fichaje estrella para dirigir su área de diseño.

La firma creada por Fran Marchena ha incorporado a sus filas a David Tourniaire-Beauciel, uno de los profesionales más reputados en el diseño de sneakers, responsable, entre otros, de los modelos Triple S y Speed para Balenciaga, que se convirtieron en icónicos.

Pero no es la única marca de lujo para la que ha trabajado, Tourniaire-Beauciel también ha pasado por los equipos de diseño de John Galliano, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela o Chloé.

La nueva colección de la marca, Seven, ya lleva el sello del francés y supone un homenaje a la estética vibrante del running de los años 70, reinterpretada con un enfoque técnico y contemporáneo.

Romper límites

"Con David Tourniaire-Beauciel , estamos rompiendo límites y reimaginando lo que un sneaker puede ser. Esta colaboración representa una nueva era para Hoff, basada en la creatividad, la maestría del diseño y la aspiración global", afirma Fran Marchena.

Por su parte, el diseñador deja claras sus intenciones como nuevo responsable de las colecciones de la firma ilicitana: "Para mí, Hoff tiene en su ADN: diversión, color, energía, frescura y, por supuesto, un enfoque democrático… Quiero mantener todo esto, pero llevarlo más allá de sus límites actuales en términos de diseño. Crear productos inesperados que encajen perfectamente con los códigos de la marca, las expectativas de los clientes y las tendencias actuales", apunta en un comunicado.

David Tourniaire-Beauciel, con uno de los modelos que ha diseñado para Hoff. / INFORMACIÓN

La campaña de lanzamiento de esta nueva colección está protagonizada por Alexa Chung, referente británica de estilo y una de las voces más influyentes de la moda internacional.

Con esta doble apuesta, Hoff refuerza su propósito de consolidarse como referente internacional en diseño y cultura sneaker, proyectando desde España una visión global que une tradición artesanal y creatividad contemporánea. Una ambición que también se refleja en su nuevo logotipo, símbolo de esta etapa renovada.

Facturación

Fundada en 2017 por Francisco Marchena, Hoff se ha consolidado como una de las firmas más importantes del sector zapatero alicantino. En su último ejercicio fiscal, la compañía anotó una facturación de 66 millones de euros, un 21 % más que el año anterior.

Cuenta con 33 tiendas en España, 12 tiendas en capitales europeas y Latinoamérica, y más de 500 comercios -incluyendo acuerdos clave con Browns, Galeries Lafayette, Rinascente, Printemps, KaDeWe y Globus, entre otros.