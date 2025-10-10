¿Cómo subir tus precios sin que tus clientes huyan ni tu facturación se resienta?

De bar a experiencia: cómo un restaurante multiplicó su facturación subiendo precios… y valor

En un rincón costero, con mesas sencillas y una carta tradicional, Juan Fernández servía pescado fresco y buen trato. Su restaurante, Esturión, funcionaba bien… hasta que dejó de hacerlo. “No era un mal sitio, pero tampoco uno al que la gente regresara con emoción. Era correcto. Y lo correcto no llena reservas ni sube las cuentas”

Hoy, Esturión es otra historia. Ha triplicado su equipo, ha superado los 170.000€ de crecimiento anual y sus clientes recomiendan el lugar como quien comparte un secreto. No es magia. Es estrategia.

¿El punto de inflexión? Subir precios… subiendo primero el valor visible.

Del menú al momento: rediseñar el valor

Juan asistió a una formación de Level UP donde escuchó algo que le encendió la chispa:

“Si subes el precio sin cambiar la experiencia, espantarás. Si cambias la experiencia primero, el precio nuevo suena lógico.”

Así que se puso manos a la obra. No añadió platos caros ni reformó el local. Hizo algo mejor:

Antes de pedir , ahora hay una mini cata gratuita con el producto estrella de la casa. “Es para que el cliente sienta confianza antes de gastar”, dice Juan.

, ahora hay una mini cata gratuita con el producto estrella de la casa. “Es para que el cliente sienta confianza antes de gastar”, dice Juan. Durante la comida , cada plato viene con una breve historia de origen (en un tarjetón ilustrado), una recomendación de maridaje y, si el cliente lo desea, una playlist exclusiva que pueden escanear desde el mantel.

, cada plato viene con una breve historia de origen (en un tarjetón ilustrado), una recomendación de maridaje y, si el cliente lo desea, una playlist exclusiva que pueden escanear desde el mantel. Al final, entregan una “tarjeta del sabor” donde el comensal puntúa los platos, y si repite visita, los camareros le recuerdan lo que más le gustó.

El resultado: el ticket medio subió un 28% sin que nadie se quejara. Al contrario: muchos agradecieron que ahora “valía más la pena comer allí”.

Cómo hizo aceptable lo que antes parecía caro

Juan entendió que no bastaba con “hacerlo mejor”. Había que mostrarlo. Así que diseñó una hoja simple con dos opciones:

“Plan Esturión” — el menú tradicional, con su cata y recomendación.

“Plan Experiencia” — incluye maridaje personalizado, postre de autor, explicación del chef y regalo para llevar (un bote con la mezcla de especias de la casa).

El cliente lo ve, lo entiende y elige sin presión. De hecho, el 61% de los clientes repiten el plan Experiencia, que es el más rentable.

Subir precios no es cobrar más: es entregar más

Juan lo tiene claro:

“No vendo pescado. Vendo una comida que te inspira, te conecta con la vida, y te deja con ganas de volver.”

Esta forma de pensar no solo le dio libertad financiera. Le devolvió el entusiasmo por su negocio. Ahora lidera un equipo de 15 personas con sistemas claros, tiempos medidos y una operación que sostiene la promesa de valor.

Y los clientes… lo notan.

¿Y tú? ¿Estás vendiendo menús sin más o experiencias?

Subir precios no tiene por qué dar miedo si antes trabajas el valor:

Ayuda que el cliente no espera

Prueba de resultado visible

Acompañamiento posterior

Presentación clara y diferenciada

Dos opciones para elegir

Equipo y procesos alineados

Todo esto lo aprendió Juan en Level UP. Y ahora lo aplica con orgullo cada día.

Momento de una formación de Level UP / Level UP

¿Quieres aprender a diseñar tu propio “Plan Experiencia”?

El próximo 31 de octubre a las 9:30h en Club Información (Alicante), tienes una cita gratuita y presencial con empresarios como tú en la conferencia:

“Sistema de Ventas Rentable”

Una formación directa, práctica y transformadora que te ayudará a vender con más valor, más sentido… y más beneficio.

