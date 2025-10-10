Suma amplía el plazo para poder pagar el IBI ante el episodio de lluvias

Ante la declaración de alerta por riesgo de lluvias intensas y persistentes, Suma Gestión Tributaria ha decidido extender el periodo de pago voluntario del IBI, el IAE y otros tributos locales del viernes 10 al lunes 13 de octubre. Con esta medida, el organismo tributario de la Diputación de Alicante se suma a las diferentes administraciones que han tomado esta medida para evitar desplazamientos a los usuarios que fueran a pagar en las oficinas. Cabe recordar que este plazo afectaba a los residentes en la provincia, excepto a los de Xàbia y la capital alicantina.

Desde Suma, han asegurado que la decisión sigue las distintas recomendaciones realizadas por las autoridades a la ciudadanía ante la llegada de la dana Alice. Asimismo, el organismo se ha visto obligado a cerrar sus oficinas de Orihuela Costa y Santa Pola durante este viernes debido a las fuertes lluvias que caen en la Vega Baja.

Por otra parte, se han tomado diversas medidas para minimizar los inconvenientes que esta circunstancia haya generado a los ciudadanos. Desde Suma, han recordado que la entidad dispone de otros canales para el pago y de atención no presencial tanto en su portal web como por WhatsApp -610 500 300- y teléfono -965 292 000- para resolver cualquiera de los trámites en esta jornada.