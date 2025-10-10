Dana Alice
Suma amplía el plazo para poder pagar el IBI ante el episodio de lluvias
El organismo de la Diputación prorroga hasta el lunes 13 de octubre el periodo del pago voluntario de impuestos y tasas en la mayor parte de los municipios de la provincia
Ante la declaración de alerta por riesgo de lluvias intensas y persistentes, Suma Gestión Tributaria ha decidido extender el periodo de pago voluntario del IBI, el IAE y otros tributos locales del viernes 10 al lunes 13 de octubre. Con esta medida, el organismo tributario de la Diputación de Alicante se suma a las diferentes administraciones que han tomado esta medida para evitar desplazamientos a los usuarios que fueran a pagar en las oficinas. Cabe recordar que este plazo afectaba a los residentes en la provincia, excepto a los de Xàbia y la capital alicantina.
Desde Suma, han asegurado que la decisión sigue las distintas recomendaciones realizadas por las autoridades a la ciudadanía ante la llegada de la dana Alice. Asimismo, el organismo se ha visto obligado a cerrar sus oficinas de Orihuela Costa y Santa Pola durante este viernes debido a las fuertes lluvias que caen en la Vega Baja.
Por otra parte, se han tomado diversas medidas para minimizar los inconvenientes que esta circunstancia haya generado a los ciudadanos. Desde Suma, han recordado que la entidad dispone de otros canales para el pago y de atención no presencial tanto en su portal web como por WhatsApp -610 500 300- y teléfono -965 292 000- para resolver cualquiera de los trámites en esta jornada.
