Cada vez más viejos: cuatro de cada diez coches usados que se venden en Alicante tienen más de 15 años

Cuatro de cada diez coches usados que se venden en la provincia tiene más de 15 años, circunstancia que no hace otra cosa que envejecer el parque automovilístico. De los 78.485 vehículos de ocasión vendidos en Alicante desde el inicio del año, lo que representa un aumento cercano al 5 %, nada menos que 30.200 superan esa edad, circunstancia que supone un problema para la aspiración de reducir emisiones y caminar hacia la electrificación. El elevado coste de los coches nuevos, principalmente de los eléctricos, es lo que se esconde detrás de esta estadística que, eso sí, beneficia tanto a los talleres de reparación como al sector de los recambios que, no obstante, se queja del aumento del comercio online.

Los últimos datos publicados por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), revelan que hasta el mes de septiembre se habían vendido en la provincia de Alicante 78.485 coches, tras un incremento cercano al 5 % con relación al mismo periodo anterior.

Venta de vehículos de ocasión en una imagen de archivo. / JOSE NAVARRO

De acuerdo con la información facilitada por ambas asociaciones, los turismos de hasta cinco años representan el 25 % de las ventas, con un tirón importante de los modelos de entre uno y tres años. Por su parte, los modelos de más de 15 años han reducido su ritmo de crecimiento hasta un 6 %, aunque, aún así, siguen concentrando más de cuatro de cada diez ventas. Un baremo nada positivo, si se tiene en cuenta que el parque automovilístico tiene una antigüedad que precisamente ronda esos 15 años y no hay forma de rebajarla.

De hecho, tanto desde Faconauto como desde Ganvam alertan de que el peso de esos modelos tan antiguos en el mercado de usados evidencian la necesidad urgente de poner en marcha un plan de incentivo al achatarramiento que permita acelerar la consecución de los objetivos de descarbonización. Para las patronales del sector, resulta ineficaz que se esté enfocando la estrategia de descarbonización solo hacia la electrificación, sin acompasarlo con soluciones realistas para retirar los automóviles más antiguos y contaminantes, teniendo en cuenta que actualmente el 25 % del parque circulante tiene más de 20 años.

Reparación de un vehículo en un taller mecánico. / PILAR CORTES

Recambios

Hasta ahí los problemas que supone esta dinámica. El lado positivo es para los talleres, que cada vez cuentan con más trabajo como lo demuestran las esperas de hasta dos meses que se registraban este verano para reparar el coche, y también para los proveedores de recambios, cuyo mercado ha aumentado un 7 % en comparación al año anterior.

Jesús Campos, de la Asociación de Recambistas de la Provincia de Alicante, señala que el envejecimiento del parque de vehículos tiene su origen en el encarecimiento de los coches nuevos. Según sus palabras, "desde el covid los precios se han llegado a incrementar hasta un 50 %, y eso los de combustión, porque los eléctricos son incluso más caros".

Y destaca que, pese a que la facturación del sector ha subido, en realidad las ventas para los proveedores han ido a la baja debido a la fuerte competencia del comercio online. "Y no hablo de particulares, sino incluso de algunos talleres que prefieren utilizar este canal", se lamenta.

El resultado es, asegura, que los beneficios están retrocediendo. "Las grandes empresas se están forrando, pero no sucede lo mismo con las pequeñas y medianas, que tienen unos márgenes muy reducidos. Además, los costes nos han subido a todos, por lo que no es oro todo lo que reluce", concluye.