El Consell trata de rearmar el ecosistema innovador con el foco puesto en el puerto de Alicante

La marca Distrito Digital estaba llamada a ser el paraguas bajo el que se desarrollara un gran sistema innovador con base en Alicante, pero eso fue en la legislatura pasada. Con el cambio de gobierno autonómico en la Comunidad Valenciana, el Consell del Partido Popular quiso dejar que esta denominación durmiera el sueño de los justos y desarrollar otra polítca de innovación diferente que empieza a coger forma a partir del proyecto de la transformación de la antigua nave de Amaro en el puerto de Alicante.

Desde la Conselleria de Industria, Innovación, Comercio y Turismo han confirmado que, "en las próximas semanas, hay previstas numerosas visitas de compañías que quieren conocer las instalaciones para estudiar la posibilidad de situar en este emblemático lugar sus oficinas centrales o sus delegaciones en Alicante", ¿pero qué queda de aquella idea del Botànic -gobiernos PSOE-Compromís- y qué hay del actual?

La entidad dependiente de la Generalitat Valenciana y que cuelga del departamento que dirige Marián Cano, la Sociedad de Proyectos de Transformación Digital (SPTD) es la matriz de la que cuelgan la gestión de los espacios que hay en la Ciudad de la Luz y en los muelles alicantinos. En la actualidad, "las dos sedes de Distrito Digital ubicadas en la Ciudad de la Luz, Distrito Digital 1 (DD1) y Distrito Digital 2 (DD2), ya superan el 90% de ocupación", indican desde la conselleria. Y añaden "adicionalmente, el Muelle 5 del Puerto de Alicante, identificado como DD5, tiene una ocupación del 50% de su superficie".

Sin el despliegue publicitario y comercial de la etapa anterior, Innovación mantiene abiertas las inscripciones para dar entrada a empresas en todos estos centros. No obstante, la situación va por barrios como se puede observar. Mientras los más de 10.000 metros cuadrados de los dos edificios en Aguamarga están prácticamente llenos, el panorama es muy distinto en la zona portuaria. Los cuatro cubos del Muelle 5 están a la mitad y recientemente, lo que se consideraba en el dossier como Distrito Digital 3, también en el puerto junto a la estación marítima, ha quedado vacío tras el repliegue que ha hecho Accenture. La multinacional fue uno de los grandes anuncios del gobierno de Ximo Puig y ahora la empresa ha materializado su mudanza en los bajos del centro privado Panoramis. Ahora este espacio no aparece en la web oficial de la SPTD, si bien la información es confusa, porque aparece en otra de las pestañas de la plataforma.

Edificio en Ciudad de la Luz, donde se localizan empreas del audiovisual como À Punt. / Jose Navarro

Foco junto al mar

Pero el atractivo de contar con instalaciones cerca del mar no ha desaparecido y la Conselleria de Innovación ya ha sacado a licitación el proyecto de las antiguas naves de Amaro en el puerto, en las proximidades del barrio Heliodoro Madrona. Este verano, el área de Cano marcó un calendario orientativo: contar con la adjudicación y proyecto a finales de este año o comienzos de 2026 y licitar las obras a lo largo del ejercicio. “Este centro, que está llamado a ser referente de la formación y el impulso en la I+D+i, se enmarca en la estrategia del Consell para ampliar las oportunidades e incentivar la innovación en todas las comarcas de la Comunidad Valenciana”, subrayó la consellera Marián Cano.

Este proyecto pretende rearmar el ecosistema innovador que, durante estos dos últimos años, ha visto como la "pólvora de rey" desaparecía. Así, por un lado, el sector más tecnológico se ha ido disipando y se ha dado más cancha al sector audiovisual o de videojuegos en el escenario de la propia Ciudad de la Luz desde que se recuperó la actividad para la que se creó el cine. De hecho, los objetivos que la SPTD describe junto con los presupuestos anuales se centra en este ámbito y no hay ninguna cita expresa al proyecto innovador. Se hablade "optmizar recursos y económicos y financieros". En segundo lugar, es cierto que se ha ampliado el foco y, por ejemplo, Open Cosmos, una empresa especializada en nanosatélites ha abierto oficinas.

Las entrevistas y el nuevo "hub digital" están alineadas con uno de los mensajes repetidos por el Consell este ejercicio y son la nota de mejora que dio el último informe de la Comisión Europea sobre innovación a la Comunidad Valenciana, la cual ha escalado siete posiciones respecto a 2023 y ha pasado del 113 a la 107.