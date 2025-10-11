Más empresas y más grandes: Alicante suma 500 nuevas compañías en el último año

El fuerte crecimiento de la economía alicantina en los últimos años está permitiendo la expansión del tejido productivo de la provincia, que no solo tiene cada vez más empresas activas, sino también de mayor tamaño. Ya sea porque el buen momento anima a los emprendedores a montar nuevos negocios, o porque el dinamismo del consumo permite mantener y expandir los ya existentes, lo cierto es que Alicante nunca había contado con tantas compañías con asalariados -es decir, que no son sociedades instrumentales ni autónomos que trabajan por su cuenta- como en la actualidad.

De acuerdo con las bases de datos de Seguridad Social, el pasado mes de septiembre la provincia contaba con 61.870 empresas con cuenta de cotización, lo que significa que disponen, como mínimo, de un trabajador asalariado. Son 501 más que en el mismo periodo del año pasado y, de hecho, la cifra más elevada para un mes de septiembre desde el año 2013, el último que recoge la serie histórica.

Se trata de un indicador especialmente positivo, ya que no se refiere al número global de sociedades mercantiles que operan en la zona, lo que puede incluir, por ejemplo, holdings o sociedades tenedoras de acciones que no cuentan con ningún empleado, o autónomos que no tienen trabajadores a su cargo. Es decir, que son realmente empresas que crean empleo.

Y, de hecho, mucho empleo. En concreto, estas compañías daban trabajo en septiembre a 571.138 alicantinos, lo que representa 16.000 personas más que solo un año antes.

Una evolución que también permite que, poco a poco, el tamaño medio de los negocios de la zona sea cada vez mayor, lo que siempre ha supuesto uno de los talones de Aquiles de la economía alicantina. Así, con estos últimos datos, cada una de estas empresas cuenta ya con 9,2 trabajadores frente a los 8 de hace cinco años, o los 7,2 de hace una década.

Aun así, Alicante se mantiene por debajo de la media española, que se sitúa en 12,4 empleados por cada compañía con trabajadores asalariados y aún más alejado de los 14,3 de Álava, la demarcación de todo el país que cuenta con las empresas de mayores dimensiones.

Una fábrica de calzado en la provincia. / INFORMACIÓN

No se trata de un dato menor, ya que compañías más grandes significa mayores recursos para invertir en innovación y mantener la competitividad de cara al futuro, y también una mejor posición para exportar al extranjero, lo que también suele ser clave para garantizar la viabilidad de una empresa.

Por sectores

La mala noticia que arrojan los datos de la Seguridad Social es que esta mejora del tejido productivo no se da en todos los sectores por igual. El que registra la evolución más positiva es el sector servicios, que en el último año ha sumado 526 nuevas compañías con asalariados en los últimos 12 meses, y unos 13.000 nuevos ocupados.

Sin duda, una tendencia muy vinculada al momento dulce por el que atraviesa la actividad turística, pero también a la expansión del sector tecnológico y de otro tipo de negocios.

Por su parte, la construcción aporta 183 nuevas compañías y 2.079 empleos más, muestra de que es otro de los negocios que está en auge en estos momentos.

Los peores datos llegan de la agricultura y la industria, donde se ha destruido tejido productivo, aunque, afortunadamente, no ha desaparecido empleo, ya que las firmas que han perdurado han aumentado sus plantillas. En el caso de las actividades vinculadas al sector primario, se han dado de baja 58 empresas, pero hay 94 ocupados más. Por su parte, la industria ha destruido 183 compañías, pero cuenta con 775 empleados más.