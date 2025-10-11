“Las empresas que no se suban al tren de la Inteligencia Artificial se quedarán atrás”

Si bien hace escasos años la inteligencia artificial era una mera promesa de la ciencia ficción futurista, hoy ha llegado para quedarse y con una revolución en nuestro estilo de vida y forma de trabajar. Sin embargo, si bien España es uno de los países que más utiliza la inteligencia artificial, lo cierto es que el principal uso reside en el terreno personal y cotidiano, sin llegar a explotar las capacidades de la IA.

Esto provoca que tan solo el 50% de las empresas hayan implementado de alguna forma la inteligencia artificial, y dentro de las pymes españolas, este porcentaje se reduce al 2,9%.

Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Y cómo se puede remediar esta situación? Para ello, Luis M. Villanueva , uno de los mayores referentes en Marketing Digital y SEO en España, así como el CEO del Grupo Webpositer, nos exlica este nuevo escenario.

Revolución IA

De las más de 136.000 empresas que hay en Alicante, se estima que tan solo aproximadamente 4.000 de ellas utilizan inteligencia artificial en 2025. Esta cifra demuestra la escasa presencia de la IA, pese a su creciente importancia y utilidad. Muchas empresas ignoran estas nuevas herramientas por desconocimiento, coste o miedo a cambiar los procesos tradicionales.

No obstante, Luis M. Villanueva tiene un mensaje claro: “La IA está revolucionando todo; ha tenido una acogida muy grande y quien no se suba al tren de la IA se quedará en tierra. Va a ser muy difícil tener éxito, porque otras empresas competirán usando IA y tú, sin ella, tendrás que invertir mucho más dinero y tiempo para llegar al mismo nivel”.

Ahora, ¿cómo se puede implementar el uso de IA en una empresa? Spoiler: Va mucho más allá de pedirle fotos con famosos a Gemini o consejos a Chat GPT. Eso tan solo es la punta del iceberg.

Eso sí, antes de señalar cualquier tipo de ayuda o servicio que beneficia el uso de la IA, el CEO de Webpositer explicó un aspecto a tener en cuenta: “Lo primero es aclarar una cosa: la inteligencia artificial por sí sola no va a hacer que tu negocio crezca de repente. No es magia. Lo que sí hace es acortar los plazos si se sabe aplicar de forma eficiente y donde realmente va a generar un impacto”.

Delagar procesos repetitivos a la IA

Dicho esto, el experto fue sincero a la hora de señalar la gran utilidad que esconde la IA: “La clave está en usarla para automatizar procesos repetitivos: facturación, gestión de correos, soporte al cliente, control de pedidos, contabilidad, análisis de datos…”

“Todo lo que hoy te quita tiempo y que una IA puede resolver más rápido y, muchas veces, con más precisión”, confesó Luis. “Ese tiempo que liberas lo puedes dedicar al verdadero crecimiento de tu negocio”.

De hecho, no dudó en indicar por qué no nos debemos plantear si usamos la IA o si nos va a quitar el trabajo, sino qué se puede hacer con ella.

“¿Para qué hacer algo que una máquina hace igual o mejor pudiendo delegarlo y dedicarte a tareas más útiles para el negocio, como pensar en crecer en lugar de revisar documentos o preparar facturas que podría hacer una IA?”, apuntó el empresario.

La IA en el marketing y en la creación de contenido

Asimismo, Luis M. Villanueva señaló cómo la IA no se limita su uso a la burocracia sino a aspectos tan importantes como el marketing o la creación de contenidos: “La IA te ayuda a mejorar resultados, optimizar campañas y crear contenidos, pero no basta con “hacer clic” y esperar a que tus ingresos se disparen”, declaró. “Eso no existe”.

De hecho, ese es uno de los aprendizajes que enseña Luis M. Villanueva junto al experto Nico Cort en su formación de IA: “No es solo que los alumnos aprendan a usar la IA, sino también a aplicarla donde realmente aporte valor y genere impacto medible, ya sea en sus empresas, negocios o proyectos profesionales”.

Así, la revolución de la inteligencia artificial ya está aquí. Abaratar costes, una mayor eficiencia y optimización están en juego. Al final, solo los que logren adaptarse a este nuevo entorno lograrán sobrevivir.