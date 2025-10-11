Lourdes Agapito abrirá el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en ADDA

La investigadora y emprendedora Lourdes Agapito, profesora en el University College London (UCL) y cofundadora de la compañía Synthesia, valorada en más de 2.100 millones de dólares, abrirá el próximo 6 de noviembre el congreso IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial con una conferencia magistral en el Auditorio ADDA en Alicante.

Tras la reunión y deliberación correspondiente, el Comité Organizador del Congreso Europeo de Inteligencia Artificial decidió concederle este año el premio a la excelencia por tu trayectoria científica.

Este premio se otorga a personas con una carrera profesional internacional extraordinaria en innovación tecnológica que, además, destacan por su compromiso con los valores humanos. El Comité ha querido reconocer especialmente su brillante trayectoria científica, así como tu capacidad emprendedora, liderando la transferencia de conocimiento desde la investigación académica hacia la sociedad, especialmente a través de Synthesia.

El Congreso Forum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante, organizado por Encuentros NOW junto a ELLIS Alicante, Prensa Ibérica y la Real Academia de Ingeniería de España o la Academia Joven de España se celebrará los días 5 y 6 de noviembre en la EUIPO y el ADDA auditorio de la Diputación de Alicante, bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA».

Una pionera en IA y visión 3D

Doctora en Informática y profesora en UCL, Lourdes Agapito es una de las investigadoras y científicas europeas más influyentes en el ámbito de la visión por computador, la reconstrucción 3D y la IA generativa. Su trabajo ha contribuido decisivamente a desarrollar sistemas capaces de comprender y recrear el mundo tridimensional, con aplicaciones en educación, comunicación y tecnología audiovisual.

Agapito es además cofundadora de Synthesia, un unicornio generativo de IA y la plataforma de generación de vídeo de IA más grande del mundo. El unicornio europeo de IA generativa valorado en más de 2.100 millones de dólares, una de las empresas tecnológicas más prometedoras del continente. La empresa atiende a más de 60.000 clientes a nivel global, incluidos más del 60 % de las empresas del Fortune 100.

Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló su tesis en el Instituto de Automática Industrial (CSIC). Tras una etapa como investigadora Marie Curie en el Robotics Research Group de la Universidad de Oxford, fue profesora en la Queen Mary University of London, donde obtuvo una prestigiosa beca ERC Starting Grant.

Desde 2013 forma parte de la UCL, donde fue nombrada catedrática en 2015. Ha sido Program Chair de los congresos internacionales CVPR 2016 y ICCV 2023, y participa de forma habitual como Area Chair en las principales conferencias mundiales de visión por computador.

Un prestigioso galardón con historia

El Galardón a la Excelencia en Inteligencia Artificial del Congreso Forum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante ha distinguido en anteriores ediciones a referentes mundiales como al mujer que devolvió la voz a Stephen Hawking, Lama Nachman, a quien fue eel director de Siri Alex Acero (Apple AI Research) o Ricardo Baeza-Yates ex Vicepresidente de Yahoo Labs. Este reconocimiento pone en valor trayectorias que combinan innovación tecnológica con impacto positivo en la sociedad.

Por su parte, este congreso ha otorgado el premio europeo al Emprendimiento y Scaleups en Inteligencia Artificial ha distinguido a innovadores como Iñaki Berenguer (LifeX Ventures) y Xabi Uribe-Etxebarria (Sherpa.ai), referentes del liderazgo tecnológico europeo. En esta edición, el premio será otorgado a Ángel Alberich-Bayarri, fundador de Quibim, por su papel en la transformación de la medicina a través de la inteligencia artificial aplicada a la imagen biomédica.

Alicante, epicentro europeo del debate sobre la IA

El Forum Europeo de Inteligencia Artificial es más que un congreso; es un punto de encuentro para visionarios, expertos y entusiastas de la IA, donde se discuten y moldean las tendencias que definirán el futuro de nuestra sociedad.

Más de 100 personas expertas en IA, más de 15 universidades, parque científicos, aceleradoras, fondos de inversión e instituciones así como más de 100 empresas y startups de ámbito internacional han participado en las anteriores ediciones de este congreso europeos de inteligencia artificial en Alicante, Comutitat Valenciana.

Alicante se prepara una vez más para recibir a los líderes y pensadores de la inteligencia artificial, en un evento que promete ser tan inspirador y transformador como sus ediciones anteriores.