¿Cómo vender sin improvisar y cortar de raíz los “me lo pienso”?
Vende sin improvisar
Cuando vender dejó de ser un caos: el caso de José María García y la fórmula que ordenó sus ventas
Hay empresarios que no paran. Que trabajan, que se esfuerzan, que hacen “de todo”… pero los resultados no llegan como deberían. ¿Te suena?
Eso le pasaba a José María García, CEO de World Integral Solutions, una consultora tecnológica con años de trayectoria, pero con ventas que no acababan de despegar al ritmo de su esfuerzo.
“Sabía que lo que ofrecíamos era bueno. Pero sentía que las reuniones se alargaban, que los clientes dudaban, que después de hablar mucho... no pasaba nada”, recuerda José María.
Y tenía razón. El problema no era el producto. Era la improvisación.
El punto de inflexión: ordenar la venta
En uno de los eventos de Level UP, José María descubrió una herramienta que cambiaría radicalmente su forma de vender: la escalera de ventas.
Una guía simple pero poderosa que transforma cualquier conversación comercial en un camino claro hacia la acción.
Cinco peldaños:
Problema → Impacto → Solución → Prueba → Siguiente paso
“Al principio pensé que sería otro guión más”, confiesa. “Pero cuando lo puse en práctica, entendí que el orden lo cambia todo. No es lo que dices, sino cuándo lo dices. Y sobre todo, por qué.”
De consultor a cerrador
José María dejó de lanzar discursos llenos de tecnicismos. Aprendió a hacer preguntas que conectaban con lo que de verdad le dolía al cliente.
En lugar de hablar de “arquitectura de sistemas”, preguntaba:
“¿Cuántas horas al mes pierdes por culpa de procesos duplicados?”
Y cuando el impacto quedaba claro (tiempo, dinero, frustración), entonces mostraba su solución: herramientas simples, eficientes, adaptadas.
Pero la diferencia estuvo en la prueba: informes visuales, datos reales, testimonios de clientes similares. Ya no era promesa, era evidencia.
Y al final, lo que antes era “me lo pienso”, se convertía en:
“¿Lo empezamos este mes o el siguiente?”
El resultado: de 600.000 € a 928.000 € de facturación anual.
Y un equipo con un guión claro que sabe cerrar sin presión, sin improvisar, y con confianza.
No es suerte. Es método.
Lo de José María no fue casualidad. Es el resultado de aplicar un sistema de venta que ya ha transformado a cientos de empresarios que estaban atrapados en conversaciones eternas que no cerraban.
Porque vender no es hablar más.
Es guiar con orden, conectar con el problema real, demostrar valor y marcar el siguiente paso.
Y lo mejor: esta escalera funciona en todos los sectores.
Te invitamos a descubrirla en directo
El 31 de octubre a las 9:30 en Club Información (Alicante), tendrás la oportunidad de aprender este sistema de ventas en una conferencia gratuita y presencial de Level UP:
“Sistema de Ventas Rentable”.
Aprenderás a:
- Detectar qué frena tus ventas.
- Crear tu guión personalizado.
- Usar pruebas simples para generar confianza.
- Cerrar con seguridad (sin presión).
- Medir tus ratios para mejorar sin parar.
¿Estás preparado para dejar de improvisar y empezar a vender con método?
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
- Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
- Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
- La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
- Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven de 18 años junto a una discoteca en Alicante
- Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua