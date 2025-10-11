¿Cómo vender sin improvisar y cortar de raíz los “me lo pienso”?

Cuando vender dejó de ser un caos: el caso de José María García y la fórmula que ordenó sus ventas

Hay empresarios que no paran. Que trabajan, que se esfuerzan, que hacen “de todo”… pero los resultados no llegan como deberían. ¿Te suena?

Eso le pasaba a José María García, CEO de World Integral Solutions, una consultora tecnológica con años de trayectoria, pero con ventas que no acababan de despegar al ritmo de su esfuerzo.

“Sabía que lo que ofrecíamos era bueno. Pero sentía que las reuniones se alargaban, que los clientes dudaban, que después de hablar mucho... no pasaba nada”, recuerda José María.

Y tenía razón. El problema no era el producto. Era la improvisación.

La escalera de ventas supone un punto de inflexión la forma de vender / Level UP

El punto de inflexión: ordenar la venta

En uno de los eventos de Level UP, José María descubrió una herramienta que cambiaría radicalmente su forma de vender: la escalera de ventas.

Una guía simple pero poderosa que transforma cualquier conversación comercial en un camino claro hacia la acción.

Cinco peldaños:

Problema → Impacto → Solución → Prueba → Siguiente paso

“Al principio pensé que sería otro guión más”, confiesa. “Pero cuando lo puse en práctica, entendí que el orden lo cambia todo. No es lo que dices, sino cuándo lo dices. Y sobre todo, por qué.”

De consultor a cerrador

José María dejó de lanzar discursos llenos de tecnicismos. Aprendió a hacer preguntas que conectaban con lo que de verdad le dolía al cliente.

En lugar de hablar de “arquitectura de sistemas”, preguntaba:

“¿Cuántas horas al mes pierdes por culpa de procesos duplicados?”

Y cuando el impacto quedaba claro (tiempo, dinero, frustración), entonces mostraba su solución: herramientas simples, eficientes, adaptadas.

Pero la diferencia estuvo en la prueba: informes visuales, datos reales, testimonios de clientes similares. Ya no era promesa, era evidencia.

Y al final, lo que antes era “me lo pienso”, se convertía en:

“¿Lo empezamos este mes o el siguiente?”

El resultado: de 600.000 € a 928.000 € de facturación anual.

Y un equipo con un guión claro que sabe cerrar sin presión, sin improvisar, y con confianza.

No es suerte. Es método.

Lo de José María no fue casualidad. Es el resultado de aplicar un sistema de venta que ya ha transformado a cientos de empresarios que estaban atrapados en conversaciones eternas que no cerraban.

Porque vender no es hablar más.

Es guiar con orden, conectar con el problema real, demostrar valor y marcar el siguiente paso.

Y lo mejor: esta escalera funciona en todos los sectores.

Te invitamos a descubrirla en directo

El 31 de octubre a las 9:30 en Club Información (Alicante), tendrás la oportunidad de aprender este sistema de ventas en una conferencia gratuita y presencial de Level UP:

“Sistema de Ventas Rentable”.

Aprenderás a:

Detectar qué frena tus ventas.

Crear tu guión personalizado.

Usar pruebas simples para generar confianza.

Cerrar con seguridad (sin presión).

Medir tus ratios para mejorar sin parar.

Inscríbete aquí, hazlo ya

¿Estás preparado para dejar de improvisar y empezar a vender con método?