La subida del precio del oro dispara un 40 % las compraventas en las joyerías de Alicante

Lo nunca visto. Eso es lo que está sucediendo con el precio del oro, que esta semana ha superado por primera vez en la historia los 4.000 dólares la onza, lo que equivale a algo más de 3.400 euros, consolidando un incremento de más del 50 % en lo que va de año. Un fenómeno alcista y hasta el momento imparable que está teniendo sus consecuencias, dado que las compraventas, ante esta elevada cotización, se han disparado hasta un 40 % en las joyerías de la provincia de Alicante. Y lo han hecho en las dos direcciones, tanto de aquellos que están adquiriendo lingotes y monedas a modo de inversión, como por parte de los que están aprovechando el momento actual para vender sus joyas y obtener unos mayores rendimientos.

El precio del oro lleva una progresión imparable en los últimos meses. Un fenómeno que los expertos atribuyen a una conjunción de factores que han propiciado que la cotización de este metal ande ahora mismo por las nubes.

Las monedas que adquieren las personas que optan por comprar oro a modo de inversión. / Juani Ruz

Empezando por la tensión política que se vive en EE UU. La incertidumbre y las dudas respecto a la solidez institucional y económica, está empujando a los inversores a apostar por activos refugio como el oro. A ello se le unen las expectativas de recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, lo que incrementa el atractivo del oro frente a depósitos o bonos.

De igual forma, las compras de este metal por parte de los bancos centrales se mueven en baremos nunca vistos, a través de una política de acumulación de reservas que ya se mantiene durante once meses consecutivos.

Récord

Con todo ello, esta semana el precio del oro ha rebasado por primera vez los 4.000 dólares, consolidando de esta forma una subida que ya es de más del 50 % desde que se inició el año. La tendencia, además, parece que va a mantenerse en el futuro. De hecho, entidades como Goldman Sachs calculan que a finales de 2026 la cotización podría alcanzar los 4.900 dólares la onza, dentro de esta dinámica de apostar por este metal como valor refugio frente a la incertidumbre.

Pues bien, este escenario macroeconómico a nivel internacional está teniendo su traslación a la vida cotidiana, y más en concreto a las transacciones que se llevan a cabo en las joyerías y en los comercios de compro oro, que, según las fuentes consultadas, se han disparado hasta un 40 % en los últimos meses.

Muestrario de joyas en las dependencias de Miró Joyeros, en Alcoy / Juani Ruz

Desde la Joyería Goya, de Alicante, Lorena Echeverría destaca que «la gente está comprando oro como una forma de inversión. Es decir, compra para guardar, en lugar de tener dinero debajo del colchón, con la confianza de que en un par de años le va a poder sacar rentabilidad, teniendo en cuenta la actual dinámica alcista».

Este tipo de compras, añade, se llevan a cabo principalmente a través de lingotes, en un fenómeno que ha ido a más conforme se incrementaba el precio del oro.

Valor refugio

También han notado una mejoría en las transacciones en Miró Joyeros, de Alcoy, aunque según señala su gerente, Juan Carlos Miró, «más en volumen de dinero que de peso. Se trata de un valor refugio, y este tipo de fenómenos suele presentarse cada vez que el precio aumenta». Con todo, indica que la revalorización que se ha producido ahora «no es otra cosa que una actualización de precios. Se ha reflejado ahora en el oro la inflación que ha habido en otros productos».

En el caso de esta joyería, las compras a modo de inversión se formalizan, principalmente, a través de monedas de la Fábrica de Moneda y Timbre, con pesos que oscilan entre una onza y un décimo de onza.

Las joyerías, asimismo, también están detectando mayor actividad en personas, principalmente mayores, que venden sus joyas aprovechando que ahora le pueden sacar un mayor rendimiento económico.