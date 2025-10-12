¿Vendes menos por las objeciones de tu cliente? Identifica si es tiempo, dinero o confianza… y cierra

Objeciones que impulsan: cómo Cinthya aprendió a vender sin discutir... y cambió su negocio

“Me lo pienso y te digo algo”. Esa frase, suave pero contundente, se convirtió en el fantasma constante que rondaba las conversaciones de Cinthya con sus potenciales clientes. Ella lo daba todo: explicaciones, entusiasmo, promesas... pero las ventas no cerraban.

Tenía un negocio de organización de eventos y decoración personalizada. Su producto era bueno, su entrega impecable… pero las conversaciones se enfriaban justo cuando parecía que todo iba bien.

Hasta que algo hizo clic.

“Me di cuenta de que no era cuestión de insistir más, sino de entender mejor.”

Cinthya descubrió en Level UP una herramienta simple, pero potentísima:

La triple objeción base: tiempo, dinero o confianza.

Cuando vender dejó de ser pelea

En una formación de Reinicia tu Negocio, escuchó este guión y lo apuntó al instante:

“Para decidir hoy, ¿qué te falta: tiempo, dinero o confianza?”

La frase parecía inocente, pero se convirtió en su nuevo punto de partida.

Cinthya empezó a aplicarla palabra por palabra.

Y sobre todo, aprendió a callar después de preguntar.

De “me lo pienso” a “empezamos el lunes”

Antes, cuando alguien dudaba, ella intentaba convencer, justificar precios o añadir detalles para sonar más profesional.

Ahora escucha. Identifica. Y responde solo a lo que el cliente necesita.

Si es tiempo, agenda.

Si es dinero, ajusta el pack.

Si es confianza, muestra una prueba.

Un ejemplo real:

Una clienta que quería un evento infantil le dijo:

“Es que ahora no sé si podré asumir el coste…”

Antes, Cinthya habría bajado el precio sin más. Esta vez, no.

Le dijo:

“Podemos quitar algunos extras para mantener la magia del evento, o fraccionarlo por fases. ¿Qué prefieres?”

La clienta eligió fraccionar.

Y lo mejor: volvió a contratarla para otros dos eventos más.

Los resultados llegaron: +100.000 € de facturación

La nueva forma de vender no solo mejoró sus cierres.

Le dio paz mental.

Le ayudó a formar equipo.

Y la impulsó a un crecimiento que parecía imposible.

Pero más allá del número, lo que más valora es esto:

“Ya no sufro para vender. Sé detectar qué le falta al cliente y le ayudo a decidir sin empujar.”

Tú también puedes convertir una objeción en un cierre

Tiempo, dinero o confianza.

Cuando lo sabes, lo puedes resolver.

Y por eso, te invitamos a que lo aprendas en directo.

El 31 de octubre a las 9:30, tienes una cita presencial con el método que ha transformado negocios como el de Cinthya.

Conferencia gratuita:

“Sistema de Ventas Rentable”

Club Información (Alicante)

¿Quieres tu entrada?

Te la enviamos sin coste. Y tú te llevas un sistema probado, una herramienta lista para usar… y quizás, la conversación que cambiará tu negocio. Aquí te inscribes