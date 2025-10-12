¿Vendes menos por las objeciones de tu cliente? Identifica si es tiempo, dinero o confianza… y cierra
Objeciones sin pelea: tiempo, dinero o confianza
Objeciones que impulsan: cómo Cinthya aprendió a vender sin discutir... y cambió su negocio
“Me lo pienso y te digo algo”. Esa frase, suave pero contundente, se convirtió en el fantasma constante que rondaba las conversaciones de Cinthya con sus potenciales clientes. Ella lo daba todo: explicaciones, entusiasmo, promesas... pero las ventas no cerraban.
Tenía un negocio de organización de eventos y decoración personalizada. Su producto era bueno, su entrega impecable… pero las conversaciones se enfriaban justo cuando parecía que todo iba bien.
Hasta que algo hizo clic.
“Me di cuenta de que no era cuestión de insistir más, sino de entender mejor.”
Cinthya descubrió en Level UP una herramienta simple, pero potentísima:
La triple objeción base: tiempo, dinero o confianza.
Cuando vender dejó de ser pelea
En una formación de Reinicia tu Negocio, escuchó este guión y lo apuntó al instante:
“Para decidir hoy, ¿qué te falta: tiempo, dinero o confianza?”
La frase parecía inocente, pero se convirtió en su nuevo punto de partida.
Cinthya empezó a aplicarla palabra por palabra.
Y sobre todo, aprendió a callar después de preguntar.
De “me lo pienso” a “empezamos el lunes”
Antes, cuando alguien dudaba, ella intentaba convencer, justificar precios o añadir detalles para sonar más profesional.
Ahora escucha. Identifica. Y responde solo a lo que el cliente necesita.
Si es tiempo, agenda.
Si es dinero, ajusta el pack.
Si es confianza, muestra una prueba.
Un ejemplo real:
Una clienta que quería un evento infantil le dijo:
“Es que ahora no sé si podré asumir el coste…”
Antes, Cinthya habría bajado el precio sin más. Esta vez, no.
Le dijo:
“Podemos quitar algunos extras para mantener la magia del evento, o fraccionarlo por fases. ¿Qué prefieres?”
La clienta eligió fraccionar.
Y lo mejor: volvió a contratarla para otros dos eventos más.
Los resultados llegaron: +100.000 € de facturación
La nueva forma de vender no solo mejoró sus cierres.
Le dio paz mental.
Le ayudó a formar equipo.
Y la impulsó a un crecimiento que parecía imposible.
Pero más allá del número, lo que más valora es esto:
“Ya no sufro para vender. Sé detectar qué le falta al cliente y le ayudo a decidir sin empujar.”
Tú también puedes convertir una objeción en un cierre
Tiempo, dinero o confianza.
Cuando lo sabes, lo puedes resolver.
Y por eso, te invitamos a que lo aprendas en directo.
El 31 de octubre a las 9:30, tienes una cita presencial con el método que ha transformado negocios como el de Cinthya.
Conferencia gratuita:
“Sistema de Ventas Rentable”
Club Información (Alicante)
¿Quieres tu entrada?
Te la enviamos sin coste. Y tú te llevas un sistema probado, una herramienta lista para usar… y quizás, la conversación que cambiará tu negocio. Aquí te inscribes
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
- La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
- Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia
- La España de Saúl arrolla al subcampeón del mundo
- Los bomberos realizan más de 50 intervenciones por la lluvia en tres horas en Alicante
- Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”