El aeropuerto Alicante-Elche cierra septiembre con nuevo récord y enfila los 19 millones de pasajeros

Los récords han dejado de ser una novedad en la terminal aeroportuaria alicantina y septiembre se ha cerrado, de nuevo, con cifras nunca vistas. Este hecho, que se ha convertido en habitual, es igualmente uno de los mejores indicadores turísticos de la provincia, pues cabe destacar que el aeropuerto Alicante-Elche tiene una clara vocación internacional. Aena acaba de hacer públicas las estadísticas y el Miguel Hernández se ha situado en máximos históricos y ha superado los 1,9 millones de pasajeros, en concreto, 1.907.274 pasajeros. Esto supone un crecimiento del 5,9% respecto al mismo periodo de 2024.

El tráfico internacional experimentó un crecimiento del 8 % con 1.685.462 usuarios. Por otra parte, el tráfico nacional registró 220.205 viajeros, un 8 % menos. Dentro del mercado internacional, Reino Unido lideró el tráfico de septiembre con 653.522 viajeros; seguido de Alemania, con 118.783; Países Bajos, con 110.166; Bélgica, con 92.439; y Francia, con 89.730.

En cuanto a los vuelos, también en este apartado el aeropuerto alicantino registró un septiembre histórico con un total de 11.691 operaciones atendidas, lo que implica un incremento del 4,7 % respecto al mismo mes de 2024.

Acumulado

Respecto al acumulado del año, de enero a septiembre, el aeródromo alicantino registró un total de 15.317.278 pasajeros, lo que supone un incremento del 8,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los vuelos, desde enero hasta septiembre se operaron un total de 95.524 movimientos, un 8,5 % más que en 2024.