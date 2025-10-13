Alicante pierde temporalmente la conexión ferroviaria con Barcelona por la dana Alice

El impacto de la dana Alice en el litoral Mediterráneo sigue afectando a las comunicaciones en la provincia de Alicante. Renfe ha confirmado en la mañana de este lunes que las conexiones con Barcelona quedarán interrumpidas, como mínimo durante esta jornada. De momento la circulación se mantiene hasta Castellón, si bien los pasajeros con parada en Valencia y otras localidades están sufriendo retrasos.

El problema más grave se localiza en la provincia de Tarragona, donde las fuertes lluvias caídas ayer provocaron el corte de la línea y también el de algunos tramos de carretera. En concreto, la Generalitat Catalana ha informado de cortes entre las localidades de Freginals y Ulldecona. También está cortada la N-340, entre Amposta y Alcanar; la C-12, entre Amposta y Tortosa; la T-331, entre Ulldecona y Santa Bàrbara; y la TP-3311, entre Santa Bàrbara y la Sènia. La carretera nacional N-340 ha sido cortada a la altura de Vinaròs (Castellón) en dirección a Barcelona.

Según las primeras estimaciones, el agua, además, ha inundado las vías del corredor ferroviario en esa zona de Tarragona, lo que ha obligado a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia, lo que ha afectado a 17 trenes y a más de 3.000 viajeros.

