Cenid impulsa la innovación en banca digital con el "hackaton" en Alicante

Este próximo fin de semana, el Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid) lanza una nueva convocatoria maratoniana que se celebrará en el Centro de Competencias Tecnológico de Banco Sabadell de la avenida de Elche. Bajo el nombre de Innovation Banking Hack Fest 2025, el organismo del que forman parte las dos universidades públicas alicantinas ponen en marcha esta prueba en la que personas de diferentes disciplinas trabajarán en equipo para crear prototipos de soluciones y habilidades de innovación que revolucionen la banca digital del futuro.

La convocatoria está abierta a estudiantes universitarios, titulados de los dos últimos años y otros perfiles de disciplinas relacionadas con informática, diseño, marketing, finanzas, entre otros. el objetivo es diseñar o desarrollar cualquier proyecto o idea con aplicabilidad en entornos bancarios que pueden ir desde sistemas de pagos a compra, usos o ciberseguridad. Los resultados se pondrán a disposición del proyecto ALIA, que es una iniciativa europea que, en la Comunidad Valenciana,, lidera Cenid y que se centra en la construcción de la nueva infraestructura pública de inteligencia artificial.

Programa

Durante el viernes, 17 de octubre, desde las cuatro de la tarde, los asistentes podrán participar en talleres y charlas sobre temas como la API bancaria PSD2, Microsoft Power Platform, innovación en banca, inclusión financiera, ciberseguridad y metodologías de ideación. Además, habrá espacios dedicados a explicar el proyecto; así como sesiones sobre agentes de IA, riesgos de seguridad de la banca y la construcción de entornos IA aplicados a la banca.

El sábado, 18 de octubre, a las 10 horas, arrancará la segunda jornada con charlas, debates y mesas redondas relacionadas con el tema y el emprendimiento. La cita se cerrará el domingo con una jornada propia para perfilar y cerrar las propuestas de los proyectos, donde contarán con el apoyo de mentores. Al final de la mañana, se procederá a las exposiciones y, posterior, fallo de los premios, distinciones y sorpresas finales.