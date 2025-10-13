Así será el esprint final para captar mercados: 29 acciones comerciales en tres meses y un "Plan USA"

La llegada de Trump a la Casa Blanca provocó la apertura de una auténtica era de incertidumbre comercial internacional. Aunque Estados Unidos no es el mercado principal de la provincia, su importancia estratégica tocaba de pleno al calzado, la agroalimentación y la industria metálica. La búsqueda de planes alternativos se convirtió en una necesidad imperiosa y se reclamó acciones de promoción exterior.

Dentro de la Generalitat, el papel le corresponde al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, ahora bautizado como Ivace+i, que prepara un último trimestre de una intensa actividad internacional con una treintena de misiones comerciales a 25 países.

Desde el instituto valenciano se evita enlazar la idea de que la actual hoja de ruta tenga una relación directa con el efecto Trump, pero tampoco se niega. “El escenario internacional está en constante cambio. Las condiciones geopolíticas afectan a la promoción exterior de nuestras empresas, a su apuesta por determinados mercados, lo que nos obliga a adaptar nuestras iniciativas y a apostar por mercados estratégicos que representan interesantes oportunidades”, explica la consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Hasta junio

Los resultados provisionales del primer semestre del año apuntan a que esa interferencia se ha podido salvar por el crecimiento hacia los países europeos y un dinamismo que los últimos datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa confirman, aunque nadie se atreve a afirmar nada con rotundidad con casi medio año por delante.

A lo largo del año, las estadísticas indican que los países con mayor crecimiento en exportaciones fueron Argelia con un 75,7 % y un saldo de 5,36 millones; seguido de Alemania, con un 6,09 % y un valor comercial de 4,65 millones y Turquía, 52,5 % y un ticket de 3,61 millones.

Por el contrario, el mayor decrecimiento se había dado en Reino Unido, con una caída del 27,7 % y una bajada de 15,3 millones; seguido de Portugal (-20,6 %) y un valor inferior de 10,1 millones y, en tercer lugar, Polonía, con 5,24 millones de bajada (-29,2 %).

El cajón exportador de la provincia el pasado junio estuvo conformado, principalmente, por calzado de cuero (44,1 millones de euros), agrios (21,3 millones), otras nueces (19,4 millones), productos básicos no especificados en otros lugares (17,3 millones), y barras de aluminio (15,2 millones). La línea comercial sigue esa especie de subidas y bajadas, donde los expertos se apoyan para decir que hay que esperar, al menos hasta los resultados de octubre, para saber cómo acabará el año.

Dinámicas exportadoras de la provincia de Alicante en el primer semestre de 2025. / Fuente: Cotec

No hay que olvidar que en juego hay aproximadamente 7.000 millones para las empresas alicantinas. En 2024, se exportaron bienes por valor de 6.987 millones en la provincia, cerca del 70 % tuvieron como destinos países del continente europeo, pero el plan de promoción exterior que acometerán desde Ivace para estos últimos tres meses representa, sin contar UE, un montante de 746,74 millones (cifra de 2024).

Mercosur y USA

El mapa de dinámicas de exportación en lo que va de año proyecta que el continente americano está emergiendo al alza. Así, el instituto organizará 29 acciones de promoción en 25 mercados en el último trimestre del año. En ese itinerario, están los cuatro países más relevantes de Sudamérica, cuyo valor comercial medio en las exportaciones registra cantidades relativamente bajas y, por lo tanto, susceptibles de crecer.

Es el caso de Brasil, primer mercado exportador para Alicante en 2024 con 30,5 millones; Chile, que es el segundo con 25,9 millones; Perú, con 20,2 millones y Colombia, con 19,5 millones. En este punto, desde la conselleria, Cano señala que el objetivo es fomentar la "diversificación de mercados, imprescindible para diversificar riesgos y aumentar la competitividad de nuestras empresas, ofrecemos toda una serie de acciones integradas en un completo Plan de Promoción Exterior anual, que contiene tanto acciones solicitadas por las asociaciones sectoriales como aquellas propuestas por Ivace+i Internacional para facilitar nuevas oportunidades a las empresas".

Dos operarios descargan almendra en una cooperativa de Pinoso. / AXEL ALVAREZ

Fruto de esa adaptación se ha puesto como ejemplo el "Plan USA", anunciado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el reciente debate de las Cortes Valencianas. Las exportaciones a Estados Unidos se situaron el año pasado en 444 millones. Según avanzan desde el Consell, el programa "contendrá acciones específicas para consolidar la presencia de empresas y marcas de la Comunitat en un mercado estratégico como es Estados Unidos". Para la titular del departamento, "este plan nace de la escucha activa a nuestras empresas, que nos han expresado su interés por seguir apostando por Estados Unidos a pesar de las dificultades”.

El itinerario

Así, el recorrido de estas acciones pasará por países como Francia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Arabia Saudí, India, Corea del Sur, Japón, Azerbaiyán, Georgia, Malasia, Singapur, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Costa de Marfil, Senegal, Marruecos, México o Emiratos Árabes Unidos. “Hablamos de iniciativas como encuentros empresariales, misiones comerciales, participación en ferias internacionales y misiones de compradores e invitados internacionales que nos permiten mostrar la potencia de nuestros sectores”, especifica Cano.

En definitiva, que habrá misiones inversas integradas por invitados internacionales que acudirán a la Comunidad Valenciana y salidas. Lógicamente, el operativo está diseñado en clave autonómica y las 14 misiones de invitados internacionales alcanzan a sectores que van desde el mueble e iluminación, textil hogar, diseño, calzado, juguete, textil y moda, azulejo, limpieza e higiene, químico, danza, circo, audiovisual, animación y artes escénicas.

Respecto al desarrollo de acciones fuera de España, Europa acogerá el desarrollo de seis iniciativas para los sectores de agroalimentario, biotecnología, sector TIC y servicios avanzados, entre otros. América concentra dos actuaciones en mercados ya citados como Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y Brasil.

En Asia, se prevé el desarrollo de otras cuatro iniciativas de promoción exterior tanto multisectoriales como para los sectores de hábitat. En los países del Golfo, está prevista una acción para el sector de automoción y movilidad. En el continente africano, Ivace+i Internacional propone una misión multisectorial a Costa de Marfil y Senegal y una presentación de mueble a arquitectos en Marruecos, que supuso el ejercicio pasado, la mitad de las exportaciones al continente. No obstante, la apertura del mercado argelino puede modificar esta circunstancia en 2025.