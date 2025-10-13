¿Cuál es la frase que te permite vender un poco más sin molestar a tu cliente?

La frase que hizo que Marcos vendiera más… sin molestar a nadie

Hay una diferencia enorme entre ofrecer y empujar.

Entre ayudar al cliente a mejorar… o hacerle sentir que le están “metiendo más cosas”.

Marcos, lo entendió tarde, pero a tiempo.

“Durante años pensaba que para vender más tenía que hacer más ruido. Ofrecer más. Decirlo todo en la primera reunión. Pero me equivocaba.”

Su empresa, especializada en reformas y diseño de interiores, tenía buena reputación, pero chocaba siempre con el mismo muro: clientes que aceptaban el presupuesto base, pero rechazaban cada extra que proponía.

Le decían cosas como “Ya está bien así”, “Déjalo como estaba” o el clásico “No quiero que se dispare más”.

Y eso frustraba a Marcos. Porque sabía que esas mejoras no eran por vender más, sino porque mejoraba el resultado del trabajo.

El cambio: una frase, un enfoque y un silencio

Durante una formación en Level UP, Marcos escuchó esta frase y la apuntó al instante:

“Si quieres que dure más o sea mejor, te recomiendo esto por esta razón.”

Así, sin adornos. Sin “ya que estamos”. Sin “te interesa”. Solo una recomendación real con una justificación clara.

Y luego, callar.

Lo aplicó por primera vez en una reforma de baño.

El cliente ya había aprobado el presupuesto, pero dudaba si poner una mampara fija o abatible. Marcos dijo:

“Si quieres que dure más y no tengas problemas con humedades, te recomiendo la fija. Menos juntas, menos piezas móviles. Dura más y da menos mantenimiento.”

El cliente respondió:

“Ah, no lo sabía. Vale, pon la fija.”

Y ahí lo entendió: no se trata de vender más, sino de acompañar mejor.

Paquetes simples, decisiones más fáciles

Marcos rediseñó su propuesta comercial. En vez de listas interminables de extras, agrupó mejoras reales en dos paquetes:

“Acabado PRO” (materiales base + protector antihumedad + pintura antibacteriana)

(materiales base + protector antihumedad + pintura antibacteriana) “Acabado TOP” (todo lo anterior + mampara fija + espejo antivaho)

Cada cliente podía elegir. Sin presión.

“No subió el presupuesto medio porque yo insistiera. Subió porque el cliente entendió por qué eso le beneficiaba.”

En 9 meses, la facturación de su empresa creció más de 130.000 €. Pero más importante aún: subió el nivel de satisfacción.

Ya no había discusiones en la fase final. No había devoluciones ni frases como “esto no era lo que yo esperaba”.

Lo que antes molestaba, ahora genera confianza

El cambio de enfoque también se trasladó al seguimiento.

Tres días después de la instalación, su equipo envía este mensaje:

“Hola, ¿cómo va todo? Si notas que el espejo se empaña mucho, este accesorio puede ayudarte. Lo dejamos como opción por si lo quieres ahora.”

No hay urgencia, ni presión.

Solo una oportunidad real para mejorar la experiencia del cliente.

Recomendaciones que ayudan (y sí, aumentan el ticket medio)

Este enfoque funciona en cualquier sector:

En salud: “Si quieres que el alivio dure más, usa esta media de compresión suave.”

En deporte: “Si quieres rendir mejor sin lesiones, este rodillo te ayuda.”

En servicios digitales: “Si quieres que el contenido posicione mejor, este formato ayuda a Google a entenderlo.”

La clave está en tener claro qué mejora el objetivo del cliente, no el tuyo.

Y en decirlo con una sola frase, comprensible para un niño de 12 años.

Si suena a “quiero ayudarte”, funciona.

Si suena a “te quiero vender más”, se cierra la puerta.

¿Quieres practicar esto con tus productos o servicios?

Si tú también quieres aprender a vender un poco más sin incomodar, a crear tus dos paquetes (bueno y mejor), y a preparar frases que suenan a ayuda y no a venta… tenemos una invitación especial para ti.

El 31 de octubre a las 9:30h en Club Información (Alicante)

Tendrá lugar la conferencia gratuita y presencial:

“Sistema de Ventas Rentable”

Organizada por Level UP y dirigida a empresarios y emprendedores que quieren vender con confianza, claridad y sin presión.

Para recibir tu entrada gratuita, solo te pedimos 3 datos aquí

Con eso, te enviamos directamente tu invitación.

Y tú te llevas ideas concretas, guiones probados y herramientas para vender más… cuidando más.