El proteccionismo de Estados Unidos refuerza las relaciones entre China y Alicante

La política proteccionista desplegada por Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca está obligando al resto de países a recomponer sus alianzas comerciales para compensar los posibles efectos de los aranceles. Una estrategia que resulta especialmente patente en el caso de China, cuyas empresas no han perdido el tiempo antes de aprovechar la oportunidad que suponen las barreras norteamericanas para estrechar lazos con Europa y otros grandes mercados.

Los efectos de este giro empiezan ya a notarse también en la provincia de Alicante, que tiene en el país asiático a su principal proveedor extranjero y con mucha diferencia. Solo entre los meses de enero y julio de este año, las firmas alicantinas compraron a China productos por valor de 901,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,2 %, según el análisis realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca).

De este total, destaca especialmente el sector del calzado, que anota pedidos por importe de 283,6 millones de euros, casi un tercio del total de importaciones. Sin embargo, no es este sector el que más incrementa porcentualmente sus compras en China, un honor que le corresponde a los jugueteros. En lo que va de año han adquirido casi 57,2 millones de euros para proveerse, un 24,9 % más que en 2024.

Importaciones alicantinas desde China / Ineca

Maquinaria

En segunda posición, se sitúa la maquinaria y los aparatos mecánicos, que se incrementan un 17,9 %, hasta sumar 89,1 millones de euros. Las prendas de vestir suben un 13,8 %, hasta los 23, millones de euros; mientras que los aparatos ópticos y médicos suman un 12,5%, hasta los 20,2 millones, según los datos del informe de Ineca.

Sólo caen las manufacturas de cuero y marroquinería, que suman un 2,3 % menos que entre los meses de enero y junio de 2024; y los filamentos sintéticos, que caen un 5%, por la menor demanda de este producto por parte de las fábricas de la zona.

Variación de las importaciones alicantinas desde China. / INECA

"Las presiones de los aranceles impuestas por el Gobierno estadounidense han provocado que China, al igual que otros países, busquen otras zonas a las que dirigir sus productos. En el segundo semestre del año se podrá ver la radiografía real de este cambio, ya que en algunos países entraron en vigor en el segundo trimestre del año", asegura el autor del análisis, el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis.

Exportaciones

Aunque el estudio de Ineca se centra en las importaciones, lo cierto es que el comercio entre China y Alicante también se ha intensificado en sentido inverso. Esto es, también crecen, y con fuerza, las exportaciones. De acuerdo con los últimos datos del ICEX, en los siete primeros meses del año las empresas de la provincia vendieron en el país asiático productos por valor 63,7 millones de euros, un 48,9 % más que en 2024. Aun así, esta cifra apenas supone un 7 % de lo que se importa desde allí, lo que refleja la gran desigualdad que existe en estas relaciones entre ambas partes.

Un desequilibrio que, en realidad, el gigante asiático mantiene con la mayoría de países del mundo, que ha convertido a su economía en una de las más dependientes del comercio exterior, de ahí que Trump haya visto en los aranceles un arma para frenar la pujanza de su principal rival en el mundo en estos momentos.