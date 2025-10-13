Estos son los municipios de Alicante donde más dinero ganan los autónomos

Puede que Aigües sea la población con mayor renta declarada de la provincia, con cerca de 61.000 euros por persona, pero, desde luego, no puede decirse que este honor se deba a la facturación que logran los autónomos del municipio. Un colectivo de apenas 73 profesionales que, de media, declararon un rendimiento neto de apenas 12.837 euros en 2023, lo que incluso les coloca por debajo de los ingresos medios de este tipo de trabajadores en la provincia.

Así se deduce de los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria sobre la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por municipios, que reflejan la enorme desigualdad que se da entre las diferentes poblaciones alicantinas y que no siempre se corresponden con el nivel de riqueza de cada una de ellas.

Eso sí, en términos generales, los autónomos ganan bastante menos que los asalariados, al menos de cara a Hacienda. Así, mientras que el sueldo medio declarado por los asalariados de la provincia alcanza los 23.044 euros y se queda en 19.941 euros tras descontar las cotizaciones sociales y otros gastos deducibles, el rendimiento neto medio de los trabajadores por cuenta propia apenas llega a los 13.483 euros. Es decir, un 32 % por debajo.

Módulos o contabilidad

Pero, ¿dónde les va mejor y donde tienen más dificultades? De acuerdo con lo que ponen en su declaración, los autónomos de Mutxamel son los que mejor llevan el negocio, con un beneficio neto de 18.576 euros anuales. Los datos que facilita la Agencia Tributaria no permiten conocer a qué sectores pertenecen, únicamente si utilizan el método de estimación directa -es decir, los que pagan en función de su contabilidad real, que son los que más rendimientos suelen declarar-, si lo hacen por los denominados módulos (estimación objetiva) o si pertenecen al régimen especial que tienen los autónomos dedicados al sector agrario.

Obligados a declarar Desde el año 2024 todos los trabajadores por cuenta propia están obligados a presentar la declaración de la renta, dentro de la estrategia que desarrolla el Gobierno para que cada vez un mayor número de contribuyentes realice este trámite. Se trata de una forma de tener más controladas las rentas medias y bajas, para acotar determinadas situaciones de posible fraude.

En el caso de Mutxamel, por ejemplo, hay muchos de los primeros, lo que significa que son autónomos con negocios de cierto tamaño, ya que solo los que facturan menos de determinada cantidad y están en sectores como el pequeño comercio pueden acogerse al sistema de módulos.

Por el contrario, el rendimiento medio cae en picado cuando hay muchos trabajadores por cuenta propia del sector agrario que, además de disfrutar de determinadas ventajas que reducen los ingresos por los que deben declarar, en muchas ocasiones solo realizan esta tarea a tiempo parcial. Así, frente a esos 13.483 euros de la media de autónomos, los agricultores solo pagan IRPF por una media de 3.863 euros de ganancias.

Eso sí, también depende del tipo de agricultura de cada zona, ya que, por ejemplo, el Pilar de la Horadada, donde sí hay muchos profesionales que se dedican al cultivo de la tierra a jornada completa y con sistemas modernos, los ingresos medios computables para estos profesionales se elevan hasta los 17.336 euros.

Un aumento de 4.500 autónomos en el último año La cifra de autónomos de la provincia no deja de crecer. Según los últimos registros de la Seguridad Social, durante el pasado mes de septiembre una media de 148.410 alicantinos cotizaron en el régimen especial que existe para estos profesionales. Una cifra que supone un incremento de más de 4.500 personas con respecto al mismo periodo del año pasado. Por sectores, la cifra de autónomos ha aumentado más en el apartado de actividades profesionales, científicas y técnicas, lo que agrupa desde dentistas a abogados o investigadores. Son 1.040 más que en septiembre de 2024. Le sigue la construcción, que contabiliza actualmente 825 autónomos más que hace un año; el sector de información y comunicaciones, con 637 cotizantes más; y el de las inmobiliarias, que sigue en expansión, con 482 nuevos autónomos, a pesar de que algunas agencias ya están pensando en cerrar, debido a la escasez de viviendas que hay en el mercado y que ha desatado una auténtica guerra en este sector. Por último, también resulta significativo el incremento en el apartado de actividades administrativas, como las gestorías, con 429 más.

En cualquier caso, junto con Mutxamel, muchos de los municipios donde los autónomos facturan más se corresponden con poblaciones costeras o próximas a la costa, con gran presencia de turistas internacionales. Es el caso de Calp, donde declaran 18.516 euros anuales; Teulada, con unos 18.460 euros; Xàbia, con 18.313; o El Campello, que anota 18.283 euros.

También se sitúan por encima de la media poblaciones como l’Alfàs del Pi, con 16.365 euros; Benissa, con 15.861; Dénia, con 15.538; Finestrat, con 15.061; o Altea, con 14.649.

Vega Baja

Fuera de estos núcleos con gran peso del turismo vacacional destacan varias poblaciones de la Vega Baja, con gran peso de una agricultura intensiva, pero que también acogen urbanizaciones de residentes extranjeros, como el caso ya mencionado de Pilar de la Horadada, donde la media de todos los autónomos es de 17.153; Benijófar, con 15.569; Cox, con 15.284; o Rojales, con 14.759 euros.

Otra de las zonas donde parece que montar tu propio negocio sale a cuenta es la ciudad de Alicante, donde el rendimiento neto declarado por estos profesionales llega a los 16.865 euros.

En el lado opuesto, las poblaciones donde residen los autónomos más pobres son aquellas de comarcas del interior, donde aún existe un peso notable de la agricultura, pero la mayoría de cultivos se corresponden con variedades de secano que no son actualmente tan rentables.

Así, en Beniarrés los ingresos medios por los que tributan los trabajadores por cuenta propia apenas alcanzan los 4.093 euros; en Algueña se sitúan en 4.557; en Cañada, en 5.210; y en Beneixama, en 5.704. Poblaciones en las que el resto de autónomos, los que trabajan en actividades distintas de la agrícola, tampoco anotan grandes cantidades que puedan elevar esa media.