Reacciones
UGT y CCOO mantienen los paros y movilizaciones en defensa de Palestina para el 15 de octubre
En Alicante se ha previsto una manifestación que saldrá a las 19 horas desde la plaza de España y algunos colegios ya avisan de la posible afectación en las clases
Con todos los ojos mirando y analizando lo que pasa en Israel y Gaza, los sindicatos UGT y CCOO han decidido mantener su convocatoria de paros y concentraciones para este miércoles 15 de octubre. Desde las diferentes delegaciones, se ha hecho un llamamiento a que tanto centros privados como públicos se sumen a la protesta que, ante todo, reividica la "paz para el pueblo palestino".
En Alicante, está prevista una manifestación que saldrá a las siete de la tarde desde la plaza de España. Lo mismo ocurriráen Valencia y, en Castellón, está prevista una concentración. La decisión empieza a tener sus consecuencias en el día a día y algunos colegios ya han remitido avisos a los padres y madres sobre los posibles cambios en la impartición de las clases durante la jornada del 15.
En rueda de prensa, el secretario general de UGT- PV, Tino Calero, ha exigido "un acuerdo que cuente con el pueblo palestino y que garantice los dos estados, como única vía para una paz duradera en la zona". Además, desde las organizaciones sindicales, se considera que "se hace más necesaria que nunca la movilización en los centros de trabajo el día 15 de octubre y en las calles para mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino".
De entrada, se han previsto tres paros en diferentes horarios, si bien la CGT ha convocado huelga general. En el caso de las paradas laborales, se desarrollarán de 2 a 4 horas de la madrugada, de 10 a 12 horas y de 17 a 19 horas.
A pesar de que se ha recibido positivamente en diversos ámbitos el anuncio del llamado plan de paz para Gaza aceptado por Israel y Hamas, UGT y CCOO muestran su cautela. Los sindicatos celebran que se detenga el insoportable bombardeo sobre la población gazatí, y la retirada que parece han emprendido parte de las tropas israelíes. Al igual que cualquier política humanitaria respecto a personas secuestradas, encarceladas injustamente, y en general, cualquier paso que avance en el respeto de los derechos humanos. También hay que poner en valor la posición de las autoridades palestinas, que siempre van a ser la principal referencia para evaluar cualquier propuesta de terminar con la masacre, consolidar la paz, y avanzar hacia la creación de un estado palestino viable.
Sin embargo, han manifestado que no se debe perder perspectiva sobre lo que está sucediendo. "A día de hoy seguimos sin conocer todos los detalles del acuerdo, que apenas constituye un primer paso hacia un eventual alto el fuego. La retirada prevista de las tropas israelís en Gaza es únicamente parcial, se mantendrán en el 53 % del territorio, y para permitir la entrada de ayuda humanitaria - 400 camiones al día -, existe un riesgo evidente que tras la liberación de los rehenes, se reaunuden los bombardeos israelís, dadas los reiterados incumplimientos previos de compromisos por parte de Israel".
