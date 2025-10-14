Adif recupera la conexión por tren entre Alicante y Barcelona

Tras dos días de interrupción en la línea entre Alicante y Barcelona, Adif ha anunciado que a partir de las 20 horas recuperación la circulación en el corredor mediterráneo. En un comunicado publicado en la red social, la entidad pública del Ministerio de Transportes ha completado los trabajos de restauración en la provincia de Tarragona, la cual se vio gravemente afectada por la dana Alice el pasado domingo. Estas circunstancias obligaron a interrumpir los viajes entre la Comunidad Valenciana y Cataluña.

En concreto, Adif ha explicado que se recupera el tramo Ulldecona y L'Aldea, si bien se mantiene el operativo desplegado para volver al 100 % de la circulación en el trayecto entre Vinarós- Benicarló y Santa Magdalena, que aún sufre problemas. Para las tareas de reparación, la entidad de infraestructuras informa de que han trabajado un centenar de técnicos, maquinaria de vía especializada como perfiladoras, bateadoras, además de más de 1.100 metros cúbicos de balasto que se trasladaron desde Moncofa. Además del despliegue del operativo, la mejora de la meteorología.

Las consecuencias que también ha tenido el impacto de la dana es que para centrar los esfuerzos en estos puntos, Adif ha suspendidos los trabajos de la Fase I de las obras del Corredor Mediterráneo en la estación de Santa Magdalena de Pulpis, lo que permite aumentar la circulación en ambas vías en la provincia castellonense.

Por su parte, Renfe informó desde un primer momento de que todos los pasajeros afectados por estas interrupciones pueden dirigirse a la web oficial o a Atención al cliente para efectuar el cambio o la cancelación de su billete sin coste.

No obstante, los usuarios se encuentran con diferentes retrasos por las complicaciones derivadas de problemas tanto en el litoral mediterráneo como por los relacionados con el norte en dirección Valladolid y Galicia. Las redes sociales recogen el malestar de los reiterados ajustes en los horarios y los cambios que se producen por las incidencias.