Otro vuelo perdido para Alicante: United Airlines elige a los peregrinos del Camino para 2026

El mes de octubre se ha convertido en un periodo decisivo para la operativa aeroportuaria. Muchas de las compañías están dando a conocer sus planes para la próxima temporada y, de hecho, este martes será el turno de Ryanair en Alicante que celebra, de la mano de la Costa Blanca, una jornada de conectividad. Todo apunta a que la aerolínea irlandesa dará buenas noticias locales a pesar de que mantiene en todo lo alto su particular batalla con Aena.

La semana pasada la compañía confirmó el cierre de sus operaciones en Asturias. Pero no ha sido solo la única "low cost" que ha ajustado números. La islandesa Fly Pla sorprendió hace dos semanas con la cancelación de su actividad y dejaba al aeropuerto Miguel Hernández sin uno de sus vuelos a Reykjavik. Otras, por el contrario, han anticipado nuevos vuelos como fue el caso de Wizz Air. La operadora húngara ha sumado este invierno frecuencias con Bratislava y, a partir del 15 de diciembre, volará a Milán.

El avión que no han visto pasar los alicantinos es el procedente de Estados Unidos. United Airlines publicó este puente sus nuevos destinos para el próximo verano y, de nuevo, ha vuelto a apostar por la zona norte de España. Tras Bilbao, la línea norteamericana conectará el aeropuerto de Newark, situado al norte del estado de Nueva Jersey y a 24 kilómetros de Nueva York, con Santiago de Compostela, que es justo la base de operaciones que Ryanair abandonó en septiembre. También ha incluido en Europa, otros tres aeropuertos: Bari (Italia), Split (Croacia) y Glasgow (Escocia) y, también, casualmente, la capital islandesa, aunque con salida desde Washington.

En definitiva, un nuevo anuncio que significa pasar de largo por la costa de la Comunidad Valenciana, lo que alarga un proceso que se mantiene abierto, pero que, a todas luces, complica las opciones para contar con un vuelo directo. Turisme, como representante autonómico, y el Patronato de Turismo Costa Blanca, como provincial, confirman que se sigue trabajando en las opciones para que las compañías norteamericanas pongan en su mapa o Manises o Alicante-Elche.

Negociaciones abiertas

Una delegación de la agencia pública valenciana viajó el pasado junio precisamente a Nueva York y Atlanta para reunirse con directivos de la compañía Delta Airlines, que es una de las primeras opciones que se lleva trabajando desde hace años. Sin embargo, la aerolínea anunció a finales de agosto que optaba por unir Madrid y Boston. El primer vuelo está previsto para el 17 de mayo de 2026. Delta estrenó el pasado mayo la ruta Barcelona-Boston, lo que permite reforzar la operativa de la compañía con las dos grandes ciudades españolas. En la actualidad, hay una oferta de 14 servicios semanales entre Barcelona y Nueva York, más el incremento de frecuencias a Atlanta, que también lo tiene Barajas. La terminal internacional madrileña hace años que tiene consolidada esta ruta con siete vuelos semanales.

Desde el Patronato Costa Blanca, su director, José Mancebo, ha destacado que "el trabajo con agentes de Estados Unidos y Canadá sigue adelante". El responsable del organismo turístico de la Diputación de Alicante ha subrayado que "se están realizando y se preparan acciones conjuntas" en referencia a la apuesta que se realiza junto a asociaciones empresariales como Hosbec o Provia. En la ecuación, desde el Patronato se recuerda que hay un tercer operador que es el Grupo IAG y que los datos de visitantes procedentes de Estados Unidos a la provincia refuerzan el planteamiento.

En cualquier caso, la toma de decisiones deberá esperar ya a abril, que es cuando se retoman los anuncios. Hasta entonces, Costa Blanca tiene marcada una hoja de ruta de la que anuncia se podrá ir viendo el trabajo. En cualquier caso, los nuevos destinos españoles se ven como una confirmación del potencial español para el público estadounidense.

Reivindicación

Por otra parte, y en un día marcado por el récord de pasajeros en la terminal Miguel Hernández, la consellera de Turismo, Marián Cano, ha reclamado, de nuevo, al Gobierno central la ampliación urgente de los aeropuertos de Manises y Alicante-Elche Miguel Hernández. Estas actuaciones son "indispensables y deben abordarse de forma inmediata” para garantizar la competitividad del turismo y de la economía valenciana. La consellera ha advertido que los aeropuertos de la Comunidad Valenciana están operando por encima de su capacidad técnica, lo que evidencia la necesidad de acometer las ampliaciones “sin más demora”.

“Somos un destino cada vez más demandado por los turistas internacionales que eligen nuestros aeropuertos como puerta de entrada. Los datos y los criterios técnicos avalan, sin duda, la ejecución de estas obras”, ha afirmado Cano.