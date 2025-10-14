Esta es la empresa alicantina que fabrica tres de cada cuatro chupetes que se venden en las farmacias españolas

La alicantina Suavinex sigue creciendo. Tras cerrar el año pasado con un notable aumento de facturación de alrededor del 18 %, durante el primer semestre del presente ejercicio la firma alicantina de artículos de puericultura ha logrado incrementar aún más su cuota de mercado en las farmacias españolas, un canal en el que ya es líder destacado.

En concreto, la compañía dirigida por Juan Ramón García acaparó un 64,9 % de las ventas del sector en este segmento, lo que supone tres puntos más que en 2024, convirtiéndose así en la única marca que crece en este mercado, de acuerdo con los datos del informe de la consultora tecnológica Infonis, difundidos por la propia empresa.

Destaca especialmente la cuota que consigue en el mercado de chupetes, donde ya concentra el 72,53 % de todas las unidades vendidas en las boticas del país, el principal canal de comercialización de este artículo. Dos de los modelos de su serie ZeroZero ocupan respectivamente, el primer y segundo lugar del ranking, y la marca es líder en chupetes para recién nacidos, fisiológicos o chupetes "todosilicona".

Biberones

De igual modo, Suavinex también se consolida en el primer puesto en la venta de biberones, con un 62,44 % de cuota en las farmacias, de acuerdo con las mismas fuentes. De nuevo destaca sus modelos ZeroZero, pensados especialmente para los recién nacidos y con un diseño anticólicos, que son los que más crecen.

El director general de Suavinex, Juan Ramón García. / ALEX DOMINGUEZ

Otro apartado en el que la compañía con sede en el polígono de Las Atalayas ocupa una posición destacada es el de las colonias infantiles. Sus perfumes son los preferidos del público con un 64,82 % de cuota, según Infonis.

Por último, la firma también es líder, aunque con unas cifras más modestas, en el apartado de lactancia, donde ha tenido una gran acogida su extractor manos libres, según afirma la propia compañía. En este caso, acapara el 34,26 % de las ventas del segmento.

Suavinex nació en los años ochenta, fundada por la familia Lubián. Inicialmente, se dedicó a la fabricación de pañales y productos de higiene íntima femenina, hasta que dio un giro a su negocio para especializarse en artículos de puericultura ligera, donde ha logrado afianzarse y convertirse en uno de los líderes del sector en España.

La sede central y la planta de producción de artículos de puericultura se encuentran en el polígono de Las Atalayas de Alicante, en unas instalaciones de 26.800 metros cuadrados. En este mismo polígono, la compañía cuenta con otra planta productiva, en este caso especializada en artículos de dermocosmética e higiene bucal, con tecnología de última generación. Además, Suavinex cuenta con otra planta de producción en Eslovaquia.

Traspaso

En octubre de 2022 la familia fundadora decidió vender la compañía a la francesa Peek a Boo, que trabaja en el mismo sector y que tiene como principal marca a Beaba, conocida en España por los robots de cocina para alimentación infantil.

Una de las colecciones de chupetes de Suavinex. / ALEX DOMINGUEZ

El año pasado, la compañía anotó una cifra de negocios de 58,8 millones de euros, frente a los 49,8 del ejercicio anterior. Una mejora que los propios responsables de la firma atribuyeron a "las sinergias generadas tras la operación societaria" por la que absorbió a sus filiales -Blue Sea Laboratories y Laboratorios Suavinex-, que también le han facilitado el acceso a nuevos mercados y canales.

Igualmente, el informe de gestión que acompaña a las cuentas también apuntaba a la "distribución de nuevos productos" -entre otros, los de su matriz francesa, que comercializa con la marca Beaba-, como otro de los motivos de estos buenos datos. La compañía está presente en 45 países.