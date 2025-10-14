Futurmoda supera la barrera de los 300 expositores y acentúa su carácter internacional

La 54 edición de Futurmoda abre sus puertas este miércoles con el aliciente de reforzar su papel como escaparate internacional y reto de captar la atención de los profesionales sobre los avances tecnológicos alrededor del sector del calzado. Durante la presentación que se ha realizado en el Ayuntamiento de Elche, se han avanzado las principales cifras y objetivos. Así, por un lado , la feria internacional de la piel, los componentes, textiles y maquinaria para el calzado y la marroquinería contará con 323 firmas representadas y 236 expositores procedentes de España, Italia, Francia, Portugal y China, de los cuales un 12 % participa por primera vez.

El certamen ocupará más de 11.000 metros cuadrados y mantiene las especialidades por subsectores como son cueros y pieles (28 %), accesorios (24 %), componentes (17 %), textiles y sintéticos (14 %), productos químicos (8 %) y soluciones tecnológicas (2 %). En este sentido, el edil de Promoción Económica, Samuel Ruíz, ha explicado que “consideramos que este es el camino y lo que se debe hacer para apostar por este tipo de eventos que fomentan el sector del calzado de la ciudad”.

Respecto al avance, el presidente de Futurmoda, José Antonio Ibarra, ha señalado que “esta edición cuenta con 36 nuevas incorporaciones y consolidará espacios diferenciales como Green Planet, Lab Talent y un Foro de Expertos que abordará la inteligencia artificial, la circularidad y la regulación en materia medioambiental. Nuestra prioridad es ofrecer al visitante la mejor experiencia de compra, tendencias y conocimiento en un solo lugar”. “Este año, Futurmoda afianza su carácter internacional y su especialización en el sector de los componentes, con la ambición de superar las cifras de convocatoria y expansión”, ha añadido.

Por su parte, el director general de Asociación Española del Calzado (AEC), Álvaro Sánchez, ha destacado que “nuestra industria cada vez está compitiendo más a nivel internacional, las condiciones son cada vez más complejas, pero los empresarios no desisten en la ilusión de seguir invirtiendo y apoyando a las empresas para seguir siendo competitivos no solo a nivel nacional sino también internacional”.

Un momento de la presentación de la 54 edición de Futurmoda en el Ayuntamiento de Elche. / INFORMACIÓN

Guiño a Sorolla

Durante los dos días de feria (15 y 16 de octubre), Fira Alacant espera la visita de cerca de 4.500 profesionales del sector, lo que supondría un incremento del 15 % respecto a la edición anterior. Desde la organización, han resaltado que el certamen también sirve para la presentación de las colecciones para la temporada Otoño-Invierno 2026/2027, en las que se reflejan las tendencias más avanzadas en materiales, diseño y tecnología aplicada.

Entre las novedades, cabe destacar que el espacio Lab Talent albergará la exposición “Sorolla, moda y sostenibilidad”, un homenaje al centenario del pintor valenciano a través de diseños creados por jóvenes artistas con materiales reciclados. Otro de los grandes atractivos será el Foro de Expertos, donde se desarrollará una agenda de ponencias y mesas redondas con la participación de entidades, institutos tecnológicos y empresas. Los temas abordarán la inteligencia artificial aplicada a la producción, la remanufactura de calzado, la ergonomía laboral, la trazabilidad digital y la formación especializada, entre otros retos que marcan el futuro de la industria.

En esta edición se refuerzan las relaciones comerciales internacionales gracias a las misiones comerciales organizadas por AEC e Ivace Internacional, que contarán con la presencia de compradores de Francia, Alemania y Estados Unidos. Además, está prevista la firma de un convenio entre AEC y la Universidad Miguel Hernández (UMH) para la creación de las Becas AEC-UMH de Formación en Gestión, Tecnología y Moda en el Calzado, dotadas con 6.000 euros anuales, destinadas a fomentar la especialización de jóvenes talentos.