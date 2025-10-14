Mercadona aumentará un 20 % la compra de granada mollar de la provincia de Alicante

Mercadona prevé comprar más de 1.900 toneladas de granada en 2025, casi un 20 % más que el año pasado. En su apuesta por ofrecer productos de proximidad, lacadena de supermercados refuerza su colaboración con proveedores locales como Fruitum, de Albatera y Cambayas, de Elche. Este producto de temporada ya esta en los lineales de España y Portugal y la compañía prevé que se prolongue hasta finales de diciembre.

Bajo el sello alicantino, los supermercados valencianos ofrece dos variedades: desde septiembre está disponible la variedad ACCO y a partir de octubre entra la variedad El Mollar. Esta fruta está considerada como una fuente de antioxidantes y minerales como el potasio y el hierro.

El anuncio se realiza la misma semana en la que la DO de la Granada Mollar de Elche ha oficializado la apertura de la temporada. Este año, el acto lo apadrinó el director ejecutivo de la Euipo, João Negrão y los productores se han mostrado optimistas por la nueva cosecha, aunque sin poder evitar la contención.

Origen nacional

En 2024, las compras de Mercadona en España alcanzaron un valor de 29.000 millones de euros. Además, la compañía apoya diversas iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) relacionadas con los productos de proximidad.

Asimismo, la compañía defiende las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supone un nuevo paso en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en colaboración con distintas asociaciones de toda la cadena agroalimentaria nacional.