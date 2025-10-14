Protesta de la plantilla de limpieza de la Seguridad Social en Alicante

Los trabajadores que realizan el servicio de limpieza del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Alicante han salido este martes a la calle para denunciar lo que consideran incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria, Mader for Succes S.L., según informan desde el sindicato CC OO.

En concreto, según el delegado de personal, Manuel Albalá, desde que esta compañía se hizo cargo del servicio el pasado 1 de abril, ha cambiado el día de pago de las nóminas, retrasándolo del 7 al 20 de cada mes. Un cambio que está provocando problemas para los trabajadores, ya que la mayoría de recibos y pagos que tienen domiciliados suelen abonarse con anterioridad, por lo que en ocasiones deben hacer frente a descubiertos en las cuentas.

Pero, además, el representante de los trabajadores también denuncia que la plantilla ha dejado de percibir los trienios que cobraba, cuando la legislación señala que la nueva concesionaria debe subrogarse y mantener las condiciones de los empleados.

Otro momento de la protesta. / HÉCTOR FUENTES

Igualmente, aseguran que hay recortes en el pago de vestuario y calzado y que, en el caso de algunos trabajadores que han realizado sustituciones, incluso se han tenido que pagar ellos mismos el uniforme.

Desde el sindicato señalas que "es necesario y urgente adoptar una solución estable que permita que las personas que trabajan y cumplen su obligación cobren su salario en tiempo y forma, algo que no debería ser necesario recordar, ya que es un derecho básico y una obligación de la empresa contratante y de la administración receptora del servicio".

Además, añaden que "las soluciones deben elaborarse, ser de calado y responder a un trabajo coordinado con responsables de la administración, para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir con esta y con todas las empresas que asuman este servicio público, ya que no es la primera vez que ocurren los impagos y retrasos".

Los trabajadores realizarán nuevas movilizaciones, si no se atienden a sus peticiones.