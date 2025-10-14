Ryanair refuerza la base de Alicante con 10 nuevas rutas y un crecimiento del 12 % en asientos

Cuatro de cada diez usuarios que pasan por el aeropuerto de Alicante-Elche va a coger o aterrizan con un vuelo operado con Ryanair; así que no es de extrañar que la presentación de su programación de invierno levantara expectativas y reuniera este martes a gran parte de los máximos actores turísticos de la provincia.

De entrada, la compañía irlandesa ha confirmado su apuesta por la base alicantina y ha anunciado diez nuevas rutas para esta temporada. El anuncio lo ha realizado Alejandra Ruiz, directora de Comunicación y portavoz de Ryanair en España, quien ha puesto números a la operativa en tierras alicantinas.

La compañía se situará con 79 rutas en la provincia, lo que supondrá aumentar la capacidad de asientos en un 12 % respecto al invierno pasado. Con el avión que se acaba de incorporar desde Santiago de Compostela, Ryanair presenta un parque de 16 aparatos con los que "esperamos cerrar con 8,3 millones de pasajeros el ejercicio".

Cierre de filas

La jornada sobre "Conectividad", que es el marco en el que la compañía y el Patronato de Turismo Costa Blanca se han apoyado para presentar la nueva programación, ha contado con la asistencia del propio presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet; el presidente de Hosbec, Fede Fuster y el de APHA, Luis Castillo.

Durante un breve diálogo moderado por el director del Patronato, José Mancebo, los hoteleros han agradecido la apuesta de la compañía por la Costa Blanca y también han mostrado sus reivindicaciones en dos materias: infraestructuras y tasas. Aunque con matizaciones, los empresarios y, posteriormente, Toni Pérez, han puesto el acento en reclamar la conexión ferroviaria con la terminal por cuestiones competitivas y medioambientales.

En cuanto a las tasas aeroportuarias, el gran caballo de batalla de la empresa de Michael O'Leary, Alejandra Ruiz ha reclamado flexibilidad para los destinos regionales, algo en lo que ha recibido el apoyo de Fuster. Eso sí, el presidente de Hosbec ha contrapuesto la competitividad del aeródromo internacional alicantino como contrapunto, afirmación que la representante de Ryanair ha aceptado de buen grado.

"Hay que bajar el suflé", ha dicho Fuster en referencia al cruce de declaraciones entre los directivos de la empresa y los de Aena y del mismo ministro de Transportes, Óscar Puente. De esta manera, el cruce de discursos ha quedado acotado a un cierre de filas hacia el destino, una cuestión que ha puesto en valor Castillo a partir de la campaña en la que trabaja actualmente la asociación hotelera y que busca contrarrestar los mensajes de turismofobia. El presidente de APHA ha subrayado la importancia del crecimiento operativo de la compañía en un momento donde el sector es atacado.

Cifras

Pero indepedientemente de esta circunstancia, el potencial y el peso de Ryanair se puede ver claramente con los datos. Las cifras son apabullantes, porque en la actualidad, representa una cuota del 43 % de mercado en un aeropuerto que acaba de cerrar septiembre con 1,9 millones de pasajeros y que ya ha sobrepasado los 15 millones este año.

Alejandra Ruiz ha puesto sobre la mesa, no solo el movimiento que supone la base, sino también ha indicado que a esta realidad van unidos 6.700 empleos (directos e indirectos).

(noticia en elaboración)