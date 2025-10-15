La 'app' alicantina para vender libros que te vacía la estantería, ahora también te ayuda a llenarla

Si sirve para vender libros, ¿por qué no también para comprarlos? Eso es lo que se planteó el creador de Twofaces, el alicantino Daniel Navas, ante el éxito que estaba cosechando este bot que opera a través de WhatsApp y que inicialmente estaba pensado para que los clientes pudieran deshacerse rápidamente de los volúmenes viejos de sus estanterías.

El algoritmo desarrollado permite que, con una simple fotografía de los libros que se quieran vender, se obtenga una tasación y la compañía mande un mensajero para recogerlos. Un servicio pensado, sobre todo, para aquellas personas que necesitan desprenderse de grandes cantidades cuando, por ejemplo, van a vender una casa o han recibido alguna herencia.

La iniciativa no ha dejado de ganar usuarios y, sólo el pasado mes de septiembre, Twofaces logró facturar más de 11.000 euros, según su creador. Con estas cifras, Navas empezó a darle vueltas a la posibilidad de utilizar el aprendizaje obtenido y las capacidades del bot para realizar el camino contrario. Es decir, que, además de vender los libros que no quieran, los clientes también puedan comprar nuevos títulos de su interés.

Funcionamiento

De esta forma, basta con poner el título del libro o el autor en el chat de WhatsApp y este responderá con un enlace con las mejores opciones para comprarlo, tanto nuevo, como de segunda mano, que es la opción que la compañía recomienda para reducir el impacto ambiental.

La firma aprovecha así el barrido que realiza constantemente de los principales comercios electrónicos para analizar la demanda de los diferentes títulos y fijar los precios que paga por los libros que compra.

Una imagen del chat de Twofaces en Whatsapp. / PILAR CORTÉS

Pero, además, la aplicación también incorpora la posibilidad de realizar recomendaciones. Si un cliente no tiene muy claro cuál será su siguiente lectura, el bot le sugerirá diferentes opciones, en función de sus gustos o, incluso, propondrá al usuario que se deje sorprender. Por cada compra que se efectúa, Twofaces recibe una comisión del vendedor.

La historia

El origen de la compañía surgió de una necesidad personal de su creador, que con 18 años tuvo que ayudar a sus padres a vaciar una casa de la familia para alquilarla. Su madre acumulaba cientos de libros y decidió probar a venderlos en Amazon. Fue así cuando descubrió que aquellos volúmenes que habían estado años cogiendo polvo en las estanterías podían tener algún valor.

Tras varios años trabajando para otras empresas, Daniel Navas decidió convertirse en emprendedor y poner en marcha su idea. Al principio contestaba manualmente a los mensajes que recibía por WhatsApp, hasta que decidió aliarse con el actual responsable de desarrollo de la compañía, Carlos Falcón, para automatizarlo mediante un bot con inteligencia artificial.

Tras unos meses de experiencia, ahora ha llegado el momento de continuar expandiendo el negocio con esta nueva funcionalidad.