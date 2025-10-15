CC OO y UGT se movilizan contra un "cierre en falso de la herida palestina"

Con gritos de "El pueblo palestino decide su destino" y "Free Palestine", los sindicatos CC OO y UGT han querido mostrar este miércoles su rechazo al genocidio cometido por el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y su exigencia de que el conflicto no se cierre en falso. A lo largo del día los sindicatos están convocando diversas concentraciones a las puertas de los principales centros de trabajo de Alicante para exigir que la presión internacional no decaiga y que se preste la ayuda necesaria para la reconstrucción de la zona.

En la protesta que ha tenido lugar en las puertas del palacio de la Diputación Provincial han estado presentes la secretaria general de UGT en l'Alacantí y la Marina, Yolanda Díaz, y su homóloga de CC OO, Eva Calleja, quienes han insistido en la necesidad de una paz justa.

"Una herida cerrada en falso no solamente sigue sangrando, sino que además se infecta y afecta al resto del cuerpo", ha señalado Calleja. "No se puede dejar que el pueblo palestino no tenga su autodeterminación, que no tenga su gobierno y que esté tutelado, precisamente, por quienes les están provocando el genocidio", ha añadido.

No llega la ayuda

Del mismo modo, Yolanda Díaz ha recordado que ayer, a pesar del acuerdo firmado en Egipto, murieron seis personas en Gaza. "Una paz pasa porque llegue la ayuda humanitaria, pasa porque se ayude a la reconstrucción y por garantizar la libertad de un pueblo, como es Palestina", ha apuntado la dirigente ugetista, que ha reclamado a las distintas administraciones que, a partir de ahora, se impliquen también con ayudas para la reconstrucción de la zona.

Eva Calleja y Yolanda Díaz al frente de la concentración. / Héctor Fuentes.

Una recuperación que "tiene que ser por y para la ciudadanía, y que no se especule con el negocio de la guerra y sean las empresas externas las que se enriquezcan con todas con todo ese sufrimiento, con todas esas lágrimas, con toda esa hambruna y con ese arrebatamiento de la dignidad que está azotando al pueblo palestino", ha añadido la secretaria general de CC OO en l'Alacantí i les Marines.

Por su parte, Yolanda Díaz también ha censurado el papel que ha jugado Estados Unidos en el conflicto: "No nos fiamos de esta persona que acude como padre del mundo", ha apuntado en referencia al presidente norteamericano, Donald Trump.

Las concentraciones se han repetido en el Ayuntamiento, los hospitales, centros educativos y también en las principales arterias comerciales de la ciudad y culminarán esta tarde con una manifestación, convocada a las 19 horas, junto con el Movimiento de Resistencia Global y diversas organizaciones civiles y sociales de la provincia.

Por su parte, los sindicatos también han llamado a los trabajadores a participar en los paros de dos horas por turno que han convocado en las empresas y que están avalados por la convocatoria de huelga general.