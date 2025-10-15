¿Qué es el complemento de mínimos que cobran uno de cada cuatro jubilados alicantinos?

A pesar de la mejora que han experimentado las pensiones en los últimos años, aún hay muchos jubilados que se ven obligados a solicitar el denominado complemento de mínimos porque su prestación contributiva sigue siendo demasiado baja. En concreto, hasta el 23,83 % de los retirados alicantinos reciben actualmente este complemento, más de cinco puntos por encima de la media nacional, lo que da cuenta del bajo nivel de las prestaciones en la provincia.

Así, en estos momentos la pensión media de jubilación en la demarcación se sitúa en 1.289 euros, tras aumentar en un 4,5 % durante el último año. Un incremento que, en cualquier caso, no sirve para recortar la distancia que aún separa a Alicante del resto del país, donde la prestación media ya está en 1.508,7 euros, es decir casi 220 euros más.

Sin embargo, para una parte importante de estos jubilados se queda muy por debajo de esa media. En concreto, hasta 54.356 alicantinos tienen concedido el denominado complemento de mínimos, sobre un total de 228.110 beneficiarios de una jubilación contributiva, el 23,83 %, casi uno de cada cuatro.

En contraposición, en Guipúzcoa apenas lo reciben un 9,08 % de los pensionistas mientras que en el lado opuesto se sitúa Badajoz, donde lo cobran casi el 35 %.

Requisitos

Este complemento pueden solicitarlo aquellas personas que, teniendo derecho a una prestación contributiva, el cálculo de la misma -ya sea porque tenga pocos años cotizados o porque estas cotizaciones hayan sido muy bajas- no llega a la pensión mínima establecida por el Gobierno para cada año. Una cifra que, para 2025, se sitúa en 1.127,6 euros mensuales para quienes tienen cónyuge a su cargo y superan los 65 años; en 874,4 euros si no tienen cónyuge; y en el 830 si el cónyuge tiene sus propios ingresos.

Dos jubilados sentados frente al mar en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Para su concesión, además de la cuantía de la paga que reciben de la Seguridad Social también se tienen en cuenta el resto de posibles ingresos del beneficiario, que no pueden superar los 9.193 euros, con carácter general.

Como recuerda el catedrático de Derecho del Trabajo de la UA y 'of counsel' de Devesa Abogados, David Montoya, la cuantía de una pensión contributiva depende de múltiples factores, como los años cotizados o la cuantía del salario que se recibe. Así el hecho de que en Alicante tengan tanto peso sectores como el turismo, con una elevada rotación de trabajadores y con una actividad estacional, favorece que existan más jubilados que se vean obligados a recurrir a este complemento para contar con una jubilación digna.

Municipios

En la misma línea, la distinta composición del tejido productivo también justifica las importantes diferencias que existen entre las pensiones medias de cada municipio de la provincia. La más alta está en Benifallim, con 1.739 euros, una pequeña población muy cercana a Alcoy, donde un porcentaje significativo de sus jubilados eran funcionarios, con lo que cobraban sueldos más elevados de la media.

También cuentan con pensiones más abultadas en poblaciones como Benillup (1.596); o en buena parte de los municipios del área metropolitana de Alicante, donde también hay muchos servidores públicos retirados, además de cargos intermedios o trabajadores de sectores con mejores retribuciones.

De esta forma, la pensión media en la ciudad de Alicante es de 1.608 euros; la de El Campello, de 1.510 euros; la de Mutxamel, de 1.503; la de Sant Joan, de 1.583; o la de San Vicente del Raspeig, de 1.515 euros.

En el lado opuesto, los jubilados con menor poder adquisitivo de la provincia son los de Llíber, que apenas alcanzan los 850 euros, según los últimos datos de la Seguridad Social.