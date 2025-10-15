La dana Alice deja una nota positiva en la provincia: agua para el cultivo de secano

Frente a un rastro de incidentes y problemas, la dana Alice ha tenido un puntual lado positivo: los cultivos de secano. Desde Asaja Alicante, han calificado como positivas estas precipitaciones de días pasados que, por otro lado, solo han provocado retrasos en algunas recolecciones y daños en caminos rurales. Tras varios meses de sequía extrema, la organización también ha valorado especialmente la recarga para los terrenos y la mejora de las perspectivas que dejan las lluvias para la próxima campaña agrícola.

“Han sido unas precipitaciones maravillosas para la provincia de Alicante y, además, no ha habido episodios reseñables de siniestros”, señala Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante. El agua ha tenido un impacto especialmente positivo en zonas como Ibi, Alcoy, Teulada y Relleu, donde almendros, cereales, cereza, uva moscatel y olivar han aplacado en cierta medida la extrema sequedad que vienen padeciendo, “aunque aún siguen siendo insuficientes para que dichos cultivos recuperen su productividad tras atravesar años de sequía extrema, como el 2024”. Asimismo, la humedad ha favorecido la preparación del terreno para próximas siembras.

Respecto a las plantas de uva moscatel Juan José Buigues, agricultor de esta variedad en Teulada. ha explicado que "el 2024 fue en blanco. La sequía casi arrasa definitivamente con el cultivo y ahora necesitamos que llueva bien para terminar de recuperarnos". En el caso de la cereza, tras varias campañas escasas, los agricultores esperan que este tiempo suponga un empujón para revitalizar los árboles, pues ha llovido de forma abundante en las zonas de la Montaña de Alicante donde se desarrolla este cultivo, registrándose hasta 125 litros por metro cuadrado en la Vall de Gallinera.

Estado de una plantación de olivares en Relleu. / INFORMACIÓN

Retrasos y daños

Pese al balance general positivo, desde Asaja Alicante señala algunos contratiempos menores. La organización ha señalado los casos de ciertas zonas de Ibi, donde la recolección de la almendra se ha visto retrasada por la humedad del suelo. Ramón Sola, agricultor, advierte de que ha tenido “que aplazar una semana y media la recolección, aunque destaca que la lluvia ha sido pausada y no ha causado daños importantes”.

Asimismo, por la zona de Relleu se han registrado dificultades en el acceso a los campos por la rotura de caminos. El responsable de la sectorial de olivar y aceite de oliva de Asaja en la provincia, Hugo Quintanilla, afirma que el agua bajaba con mucha fuerza y que por este motivo han trabajado durante días para hacer las reparaciones pertinentes y así poder acceder al olivar y comenzar la recolección.

No obstante, desde la organización agraria han pedido a las administraciones mantener la vigilancia sobre las infraestructuras rurales y reforzar los trabajos de mantenimiento en caminos y drenajes, así como reactivar planes específicos que garanticen la continuidad de los cultivos de secano, en los que la falta de pluviometría y de seguros agrarios adaptados puedan arruinar campañas y promover el abandono.