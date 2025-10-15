Futurmoda expone el poder de la inteligencia artificial con herramientas que ya "roban" clientes

Los más de 300 expositores que se dan cita estos dos días en Fira Alacant representan un termómetro para el sector relacionado con los componentes del calzado, la marroquinería y sus complementos. Futurmoda anticipa, edición tras edición, las tendencias que los proveedores ponen encima de la mesa para animar a todo un mundo como es el de la moda. Como en años anteriores, el certamen presenta muchos frentes; pero, poco a poco, la innovación ha ido ganando terreno. "Vienen a presentar un argumento de producto", comenta el presidente de Avecal, Vicente Pastor, mientras recorre los pasillos junto a la comitiva de autoridades y representantes empresariales.

Su definición es palpable con la visita a expositores: las novedades están ligadas no tanto a las ventas, sino a convencer de las particularidades de una propuesta diferenciadora. Y es, en este punto, donde el Foro de Expertos aporta reflexiones y nuevos enfoques para los profesionales. Por supuesto, la inteligencia artificial está muy presente y Anselmo Ríos, CEO de Redlexion Consultores, expone crudamente como quedarse fuera de esta tecnología es una mala idea. "Jugar con chat GPT", llega a decir al final de su ponencia.

Es una manera lúdica de enfocar una realidad aún más dura y es que las herramientas de IA ya se utilizan por parte de las empresas del sector para "robar" clientes. Durante la demostración en tiempo real, Ríos muestra portales que son auténticas joyas de datos. Google Studio, Claude o Manus son algunos de los nombres que salen y que se están convirtiendo en espías para la competencia.

Foto de familia durante la inauguración de la feria. / AXEL ALVAREZ

Entrenar a tu IA

"Claro que lo usan empresas de la provincia de Alicante", subraya. El responsable de esta consultora, con sede en Murcia y Valencia, es un experto en la materia. "Llevamos más de 12 años trabajando en esta materia" en referencia a todos los procesos de digitalización de base de datos y su traducción en paneles informativos para las empresas. En directo demuestra cómo fuera del mundo indexado, es decir, de buscadores convencionales, la información pública fluye, solo hay que encontrarla y traducirla. Ante la mirada de los profesionales, que no dejan de hacer fotos con sus dispositivos móviles, accede a uno de los registros de aduanas y se ve a qué precio y en qué cantidades ha exportado una compañía zapatera sus componentes. Con ese grado de detalle, "se puede estudiar y analizar si se puede ofrecer mejor precio", resume.

Junto con las pruebas, Anselmo Ríos deja varios mensajes. El primero es la recomendación de practicar con herramientas y, lo más importante: utilizar textos y contenido propio para entrenar a la inteligencia artificial. Lo segundo: "Crear agentes de inteligencia", destaca. En la propuesta, está la apuesta por los "agentes del cambio", una figura diferente que es la que promueve el Gobierno para favorecer la digitalización; pero su indicación pasa por contar en el sector con personal especializado en detectar, ordenar y utilizar todos esos datos. "Otros ya lo están haciendo", asegura. Sin dar nombres, Ríos considera que se marcan diferencias en los precios y en las oportunidades.

Un momento de la visita de autoridades a los expositores de Futurmoda. / AXEL ALVAREZ

Templado

Su experiencia es solo una de las muchas que se exponen en Futurmoda. Desde la organización, las declaraciones van, desde el sentido agradecimiento del alcalde de Elche, Pablo Ruz, a los responsables del certamen con el presidente de la Asociación Española del Calzado (AEC), Manuel Román, y todo el equipo de la feria. Es precisamente este veterano de la feria quien se muestra más prudente en las valoraciones.

"Lo que se ha perdido, no se va a recuperar", subraya Román cuando se le pregunta por los efectos de los aranceles y la caída de las exportaciones. Algo más optimista es el presidente de Avecal quien se aferra al dato "ligeramente positivo" de las exportaciones del calzado durante el primer semestre. En cualquier caso, el ambiente no es tan frío como en otras ediciones. Hay un mayor número de expositores internacionales y tanto el secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora, como el resto de responsables públicos, hacia las buenas perspectivas de crecer en visitantes profesionales y en el hecho de consolidar la cita como punto de encuentro internacional para todo aquello que rodea a la moda y el calzado.