¿Por qué tus “me gusta” no te generan más facturación?

De caos a control: cómo Loles multiplicó por 10 sus ingresos ordenando su embudo

Loles llevaba años ofreciendo formación. Era buena. Tenía talento, vocación, energía. Pero su negocio era una montaña rusa.

Un mes tenía alumnos. Al siguiente, nada.

Subía vídeos, pagaba campañas, respondía WhatsApps… y la sensación era siempre la misma: mucho ruido, pocos resultados.

“Sentía que lo hacía todo… pero nada terminaba de cuajar.”

No era falta de trabajo. Era falta de orden.

Y eso lo descubrió al asistir a un evento de Level UP.

El momento de “verlo claro”

Durante una dinámica en Reinicia Tu Negocio, Loles dibujó en un folio su proceso de venta. Cinco cajas:

Anuncio → Página → Contacto → Venta → Seguimiento.

Y ahí estaba todo. El problema no era el anuncio (recibía clics).

El problema era que la página no decía lo que el cliente necesitaba leer para avanzar.

“Tenía fotos bonitas, frases motivadoras… pero no se entendía bien qué hacíamos, cómo funcionaba ni qué tenía que hacer el visitante.”

Ese simple diagnóstico cambió su estrategia.

Y cambió su facturación.

Paso a paso: un embudo que funciona

Loles rehízo cada parte de su embudo, centrándose en una fase a la vez:

🔹 Anuncio

Dejó de usar frases genéricas como “transforma tu vida” y pasó a mensajes concretos:

“Aprende a vender tu servicio sin sonar comercial — Método práctico en 5 pasos.”

🔹 Página

Sustituyó los bloques confusos por una estructura clara:

Qué vas a aprender Cuánto dura Cuánto cuesta Cómo reservar (con botón visible sin hacer scroll) Testimonios reales en vídeo

🔹 Contacto

Quitó el formulario de siete campos.

Dejó un botón de WhatsApp con mensaje preconfigurado:

“Hola Loles, quiero info del taller de ventas.”

🔹 Venta

Cerraba con una mini demo en llamada: “¿Te gustaría ver cómo trabajamos 5 minutos en vivo? Te hago 1 ejemplo con tu caso.”

Y siempre terminaba con:

“¿Te viene mejor empezar esta semana o la siguiente?”

🔹 Seguimiento

A las 24h, enviaba:

– Un resumen de la llamada en audio

– El enlace al programa

– Un testimonio breve en vídeo

– Y una frase concreta:

“¿Te apuntas hoy? El grupo empieza el lunes y quedan 2 plazas.”

El resultado: de 1.000 a 10.000 € al mes

“No hice magia. Solo ordené y medí.”

En menos de un año, Loles multiplicó por 10 su facturación mensual.

Y hoy es referente para otras profesionales del desarrollo personal que aún no han dibujado su mapa.

Tú también puedes tener un mapa que funcione

Si te sientes como Loles al principio —con energía, pero sin claridad— lo que necesitas no es hacer más, sino poner orden.

Y eso empieza con un folio y cinco cajas.

Imagen de un evento de Level Up

