¿Estarías dispuesto a pagar menos por una habitación de hotel si no te la limpian todos los días?

La experiencia de comprar un billete de avión en la actualidad es un proceso donde el usuario va pasando pantallas eligiendo cada uno de los elementos que puede necesitar para el viaje. ¿Se imagina que pudiera hacer lo mismo a la hora de elegir una habitación de hotel? Pues bien, esa flexibilidad que relaciona producto y precio es la que ha propuesto el presidente de Hosbec, Fede Fuster, para los hoteles. El debate lo ha abierto coincidiendo con la presentación de la nueva programación de Ryanair en Alicante y Valencia, compañía especializada en este sistema de ventas.

Para Hosbec, es "como aplicar la filosofía de las compañías aéreas que pueden ofrecer transporte desde una base muy económica hasta un producto muy completo, pero es el cliente quién decide su composición y no la normativa aplicable para todos". Fuster ha recordado que "el hotelero es un sector hiperregulado que tiene que competir en un mercado libre y que debe tener también criterios de flexibilidad. Además, el consumidor se puede ver muy beneficiado de estas políticas".

Como ejemplos, la limpieza obligatoria de las habitaciones todos los días o el servicio de recepción 24 horas para hoteles de cuatro estrellas. La propuesta es ir más allá de lo que es meramente eligir el desayuno, que está perfectamente estipulado. Pero, ¿si solo se va a dormir, por qué pagar por todo lo demás? Esta es, en resumen, la filosofía de la flexibilidad que ahora expone la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana y que está ligada también al momento en el que los costes de producción han aumentado en referencia no solo al personal, sino a otros fijos que van desde la energía a los productos.

Fede Fuster, primero por la derecha, en un acto de Ryanair junto a Luis Castiilo, Toni Pérez y José Mancebo. / PILAR CORTES

Autorregulación

El representante de la patronal hotelera ha recordado que "sin transporte y sin industria hotelera y alojamiento no hay turismo. Todo lo demás son complementos que mejoran la experiencia turística pero que no podrían existir sin ese binomio prioritario que es el transporte aéreo en el caso del mercado internacional y una industria de alojamiento competitiva". En este sentido, y con una visión de futuro, Fuster ha aprovechado la presencia del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, para pedir una "desregulación del sector hotelero que nos permita construir un producto más competitivo eliminando exigencias costosas y poco valoradas por los clientes y adaptando la oferta a la realidad de un mercado que va muy por delante de la regulación".

La patronal hotelera de la Comunidad Valenciana está preparada para acometer una reforma del decreto regulador del alojamiento turístico, partiendo de esas bases de flexibilidad, modernidad, digitalización, uso de nuevas tecnologías de IA, así como un principio de menor intervención administrativa y más capacidad de autorregulación del mercado. "La realidad del sector va muy por delante de las leyes y no nos puede atropellar una normativa antigua y desfasada " ha recordado Fuster.