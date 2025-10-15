El Ministerio de Ciencia invierte otros 13,4 millones de euros en los cohetes de PLD Space

Nueva inyección de fondos para PLD Space. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) ha comprometido 13,4 millones de euros para la firma ilicitana este mes de septiembre, según ha informado el propio departamento dirigido por la valenciana Diana Morant.

Una inversión que se realiza a través de la línea de empresas estratégicas que tiene el CDTI para impulsar proyectos especialmente relevantes, como son los lanzadores espaciales que está desarrollando la empresa presidida por Ezequiel Sánchez.

El anuncio del Ministerio llega solo un día después de que los responsables de PLD Space informaran de que la compañía se encuentra en plena ronda de financiación para captar 130 millones de euros más para sus proyectos.

En este sentido, el CDTI ya es el principal accionista de la firma aeroespacial, con un 19 % del capital, mientras que el restante 81 % se reparte entre distintos inversores privados, entre los que destaca el fondo Aciturri.

170 millones de financiación

PLD Space cerró el año pasado con más de 170 millones de euros de financiación captados. Entre las inversiones más potentes destaca los 40,5 millones de euros que logró del Perte Aeroespacial para el desarrollo de su primer cohete capaz de llevar al espacio carga comercial, el lanzador de microsatélites Miura 5, que está previsto que realice su primer vuelo en el primer trimestre del próximo año.

Una recreación del Miura 5 de PLD Space. / INFORMACIÓN

Además, la compañía también firmó un préstamo sindicado de 31,2 millones de euros con Banco Santander, EBN Banco y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y un préstamo de Cofides de 11 millones de euros.

La empresa también ha logrado varios contratos y forma parte de distintos programas de la Agencia Espacial Europea. Así, PLD Space forma parte de las cinco compañías preseleccionadas para participar en el European Launcher Challenge (ELC), algo así como el perte europeo para impulsar la fabricación de cohetes en el continente.

Una decisión que no solo consolida a la firma fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú entre la élite del sector aeroespacial europeo, sino que también le abre las puertas a conseguir hasta 169 millones de financiación para sus proyectos. La decisión final está prevista que se tome en la cumbre interministerial que debe celebrarse a finales de noviembre en Bremen.

Miura Next

Junto al Miura 5, PLD Space ya trabaja en una nueva línea de lanzadores de mayor capacidad para competir en todos los segmentos del transporte aeroespacial, los Miura Next. Además, también ha diseñado una cápsula para realizar viajes tripulados, que ha bautizado con el nombre de Lince.

El Lince de PLD Space. / INFORMACION

Actualmente, la compañía cuenta con 400 empleados y unas instalaciones de 12.500 metros cuadrados en Elche y 155.000 metros cuadrados en Teruel, dedicadas a pruebas y ensayos. El plan de expansión incluye además la construcción de una nueva fábrica en Elche de 60.000 metros cuadrados, cinco veces mayor que sus actuales instalaciones. Estará operativa en 2028 y permitirá multiplicar la capacidad de producción.

La firma también construye ya su propio centro del lanzamiento dentro de la base que tiene la Agencia Espacial Europea en la Guayana francesa y, además, ha anunciado que contará con un segundo puerto espacial en Omán.

Por su parte, el CDTI invirtió el pasado mes 50.806.000 euros para impulsar el desarrollo de proyectos innovadores y sostenibles en España.