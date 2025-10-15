Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fira Alacant

La obra de Sorolla se cuela en Futurmoda

La feria reserva el espacio Tech Lab de una exposición comisionada por la diseñadora Alba García y la colección de vestidos y capas con estampados que evocan al pintor valenciano

La obra de Sorolla se cuela en Futurmoda con la diseñadora valenciana Alba García

La obra de Sorolla se cuela en Futurmoda con la diseñadora valenciana Alba García

La obra de Sorolla se cuela en Futurmoda con la diseñadora valenciana Alba García / Áxel Álvarez

Ana Jover

Ana Jover

Las pinceladas de Joaquín Sorolla que dibujan las playas y el Mediterráneo tienen esta edición espacio propio en Futurmoda. Los organizadores han contado con la diseñadora valenciana Alba García para mostrar una visión coral que expone la obra del artista. La también comisaria de la exposición explica que la iniciativa lleva un par de años itinerando por la Comunidad Valenciana y que, en la actualidad, sus piezas están distribudas entre Alicante, Buñol y el certamen.

"Se trata de una colección cápsula de 23 diseños", comenta la diseñadora de Caché Croché. Junto a ella, siete maniquíes que lucen vestidos y capas de color crema que llevan impresas pinturas del valenciano ilustre. "Por lo que me dijo también su bisnieto, le gustaba muchísimo la moda. Lo único que no tuvo la oportunidad de vincularse tanto a la moda como hubiese querido", comenta. "Sorolla es uno de los mejores pintores de todos los tiempos, tanto por la luz, el movimiento de todos los cuadros, y quise transmitirlo también a los vestidos con una propuesta diferente, trasladando lo que eran sus lienzos a trajes y vestidos".

Alba García, comisaria de la exposición que se exhibe en Futurmoda.

Alba García, comisaria de la exposición que se exhibe en Futurmoda. / AXEL ALVAREZ

Tejidos reciclados

De las creaciones que se pueden ver este miércoles y jueves que dura Futurmoda, Alba García destaca el conocido "Baño del caballo". "Está hecho con pintura para tela, con lo cual no se puede ir y también está hecho sobre una base de tejido reciclado de lino y algodón, cuidando sobre todo el tema de la sostenibilidad".

Noticias relacionadas y más

La diseñadora explica que estas creaciones no tienen uso comercial, "son exclusivamente para exposición, porque han participado es una acción conjunta en la que han participado alumnos y colaboradores de la Escuela de Artesanos de València, entre otros muchos. No tiene precio". Finalmente, la comisaria de la exposición apunta a que cuando acabe de rodar la exposición, le gustaría "donar el material al Museo Sorolla para que quede como patrimonio cultural".

