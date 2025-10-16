Cita de los agentes innovadores para posicionar la logística portuaria alicantina

Bajo la denominación de Territory Connected 2025, el Parque Científico de Alicante y la Asociación Alicante Port Innova han organizado un encuentro para el ecosistema innovador ligado a la logística portuaria. La cita tendrá lugar el próximo 24 de octubre en la terminal de cruceros y cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) y Alicante Cruise Port. El objetivo es reunir a empresas del puerto, startups tecnológicas y expertos nacionales e internacionales para explorar las oportunidades que las tecnologías disruptivas —como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el big data y el internet de las cosas (IoT)— ofrecen al sector.

Durante la jornada, se desarrollarán conferencias, mesas redondas y paneles de expertos que analizarán los retos y avances de la digitalización en la logística portuaria. Entre los ponentes se encuentran José Llorca, responsable de Innovación en Puertos del Estado; Pedro Muñoz, Head of Open Innovation de BBVA, y representantes de compañías líderes en innovación como Capsa Food, Moeve, Astrazeneca, Enagás, Ribera Salud y Grupo Gimeno.

Luís Rodríguez, presidente de la APA, ha destacado el papel que el Puerto juega en la creación de un ecosistema favorable para la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en la provincia de Alicante. El titular de la entidad ha recordado la apuesta por iniciativas estratégicas, así como la colaboración con la Conselleria de Innovación y la participación en el programa Puertos 4.0, que promueve proyectos disruptivos que colocan a Alicante como referente nacional en innovación portuaria.

El programa del evento ofrecerá también espacios de asesoramiento en modelos de negocio, internacionalización, soluciones tecnológicas y captación de talento, en colaboración con la Universidad de Alicante, la Cátedra Germán Bernácer y SEIMED. Además, está previsto reservar tiempo para facilitar las reuniones entre empresas tecnológicas y logísticas y propiciar nuevas alianzas.