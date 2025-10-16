¿Cuánto dinero guardan los alicantinos en el banco? Mucho menos que en el resto de España

Los alicantinos tienen cada vez más dinero en el banco. Los cinco años de crecimiento ininterrumpido de la economía desde el final de la pandemia está sirviendo a muchas empresas y familias de la provincia para sanear sus cuentas y ahorrar. Sin embargo, el montante que consiguen acumular sigue muy alejado del que se da en otras zonas del país con mayor renta per cápita.

De acuerdo con los últimos datos oficiales del Banco de España, al cierre del primer trimestre los alicantinos guardaban en sus cuentas corrientes y depósitos 42.014 millones de euros, el mayor importe de la historia. Una cifra que, además, se ha incrementado de forma notable en el último año. En concreto, un 4,5 %, lo que equivale a 1.779 millones más que en las mismas fechas de 2024.

Sin embargo, si se divide esta cantidad entre la población censada en la provincia, el resultado es que la media de ahorros por cada residente es de 20.458 euros, una cifra que queda muy por debajo de los 30.813 euros de la media nacional. En otras palabras, más de 10.000 euros de diferencia, que pueden suponer la diferencia entre reunir o no la cantidad necesaria para el pago de la entrada de un piso, o renovar el coche en caso necesario.

Entre las pobres

Así, Alicante se sitúa como la 14 provincia con menor volumen de dinero ahorrado por habitante, de un total de 52 demarcaciones. Una clasificación que encabeza Madrid, con 51.106 euros depositados en el banco por persona; seguida por Guipúzcoa, con 43.435 euros; Soria, con 40.914; Vizcaya, con 40.548; y Burgos, con 35.678.

Por el contrario, los españoles con menos 'riñón' son los ceutís, con apenas 13.799 euros por persona, seguidos muy de cerca por los melillenses, con 14.134 euros; los gaditanos, con 14.280; y los onubenses, con 15.275.

Las cifras de ahorros de los alicantinos están muy próximas a las que se dan en Málaga, una zona con la que suele compararse la provincia por mantener una estructura productiva muy similar, con gran peso del turismo. El ahorro de los malagueños alcanza los 20.317 euros por residente, 140 euros menos que en Alicante.

En cuanto al resto de la autonomía, en Valencia el montante acumulado en las sucursales bancarias supera los 80.600 millones de euros, es decir, 28.985 euros por habitante. Por su parte, los castellonenses cuentan con 15.070 millones, 23.826 por persona.

Cabe aclarar que estas cifras no incluyen el dinero que las administraciones también acumulan en sus cuentas, únicamente los depósitos del sector privado.

En cuanto a la fórmula escogida para tener este dinero, un 87 % del total de ahorro bancario de los alicantinos -36.645 millones- se encuentra en depósitos a la vista. Es decir, en cuentas corrientes, ya sean estas remuneradas o no.

Por su parte, los depósitos a plazo suman el restante 13 %, lo que equivale a 5.336 millones de euros. Una cifra que, además, ha descendido ligeramente en el último trimestre, tras la remontada que habían experimentado en los dos años anteriores, al calor de la subida de tipos, que había devuelto a este producto cierta rentabilidad. Con el descenso del euríbor, las entidades han recortado lo que pagan por los depósitos, lo que ha llevado a esta caída.

Deuda asumible

La buena noticia es que, aunque estén por debajo de la media, en estos momentos los alicantinos tienen más dinero ahorrado del que deben a los bancos. Es decir, que el volumen de depósitos -42.014 millones- supera con creces el importe de los créditos que tienen pendientes de pago los residentes de la provincia, que asciende a 32.337 millones de euros, de acuerdo con las mismas estadísticas, que acaba de actualidad el Banco de España. En este caso, esta cifra supone que cada alicantino debe una media de 15.746 euros.

Se trata de una situación muy distinta de la que se daba en la burbuja inmobiliaria, cuando la deuda bancaria de los alicantinos rozó los 57.000 millones, frente a unos ahorros de 35.000 millones. Al contrario que entonces, en la actualidad la mayor parte de las compraventas de vivienda que se registran en la zona se pagan al contado -sobre todo, las que efectúan los compradores extranjeros- lo que se traduce en este menor nivel de endeudamiento.