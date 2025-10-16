Emxys conquista al sector con sus dos nuevos ordenadores a bordo para satélites

Elche se ha convertido esta semana en epicentro de la industria aeroespacial europea. El Congreso Europeo de Procesamiento y Gestión de Datos Espaciales tiene la culpa. Como anfitrionaopera la empresa situada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Emxys, quien ha presentado sus nuevos productos para computación a bordo. La empresa especializada en el desarrollo de pequeños satélites, ha aprovechado la asistencia de destacado compañeros que han acudido a la llamada de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Francisco García de Quirós, director de tecnología de la compañía, comenta que las dos iniciativas de ordenador a bordo han recibido el reconocimiento de los asistentes y ha gustado bastante, especialmente a los nortemericanos. El investigador explica que "se trata de dos ordenadores dentro de nuestra biónica de control de satélites. Por un lado, hemos expuesto a DIPP y a ODALISS OBC. Este segundo ordenador está basado en una arquitectura de doble núcleo y el otro, está basado en arquitectura RM-A9 con un dispositivo de lógica programable que es muy potente y corre con Linux. Nuestro satélite tiene una capacidad para interconectar cinco ordenadores a alta velocidad y pueden comunicar una red de Edernet, que es una de alto rendimiento, y permite implementar procesamientos en paralelo".

El responsable de Emxys contextualiza que uno de los puntos más valorados de las aportaciones hechas es la "capaciad para desplegar una red de computadores en tan poco tamaño". Así, dentro del campo de la electrónica espacial, la empresa ilicitano se ha convertido en el único representante español. García de Quirós subraya que el evento cuenta con la asistencia de unos 300 profesionales e investigadores. "El nivel es muy alto" y para explicar la magnitud cita algunos nombres que esponsorizan la cita: Microchip o Matlab, ambas norteamericanas o OHB, uno de los grandes contratistas alemanes.

Integración de una plataforma de satélite ODALISS por un técnico de Emxys. / INFORMACIÓN

Primer nivel

"El congreso internacional que concentra grupos de investigación y empresas que trabajan en computación satelital, en el diseño de ordenadores para satélites, que son los que gobiernan la misión (procesar las imágenes y datos que se captan) y los equipos de telecomunicaciones. Se diseñan bajo parámetros limitados que vienen marcados por las circunstancias ambientales como las temperaturas extremas a las que se exponen, entre otros indicadores", añade.

La participación de Emxys en esta segunda edición del foro de la ESA refuerza el papel activo dentro del ecosistema espacial europeo, caracterizado por fomentar la colaboración entre la industria, los centros de investigación, la academia y las agencias espaciales. "El evento ofrecerá un entorno ideal para intercambiar experiencias, explorar nuevas arquitecturas de hardware y software embarcado, y fortalecer vínculos entre los principales actores del sector", señalan desde la empresa.

“Nos enorgullece contribuir a este congreso como patrocinadores y participantes activos. Para nosotros, representa una oportunidad única para compartir nuestra visión sobre el futuro de la computación espacial y las capacidades que ODALISS puede aportar a las misiones europeas”, señaló José Antonio Carrasco, CEO de Emxys.