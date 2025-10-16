Éxito rotundo del I Congreso de Automoción de la Provincia de Alicante

La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) y su Asociación Provincial de Talleres, ATAYAPA, con el apoyo de la Diputación de Alicante, han celebrado, hoy, el I Congreso de Automoción de la Provincia de Alicante, un encuentro que reunió a los principales agentes del sector en un momento clave de transformación tecnológica, normativa y organizativa.

El evento congregó a talleres de reparación, concesionarios, recambistas, proveedores, asociaciones de ámbito nacional y provincial y profesionales de toda la automoción, configurándose como una cita imprescindible para debatir los grandes retos y oportunidades que afronta este importante sector. El congreso contó además con el patrocinio de entidades de gran relevancia como AENOR, Beyser, Blinker, Cajamar, CSM, Farell e Infopro Digital.

La jornada fue inaugurada por el Diputado Provincial de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor, en representación de la Diputación de Alicante, junto con el Director General de Energía y Minas, Manuel Argüelles y el concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Carlos de Juan, quienes destacaron la importancia de impulsar la competitividad del sector y ofrecer un espacio común de reflexión y propuestas para el sector.

Grandes retos y oportunidades

La primera ponencia corrió a cargo de Diego Soria, creador de contenido especializado en movilidad eléctrica, quien ofreció una visión clara sobre el presente y futuro del vehículo eléctrico, la infraestructura de recarga y las tendencias que marcarán los próximos años. Le acompañó Marcos Varela, propietario del mayor taller de España especializado en vehículos eléctricos, que compartió su experiencia en la adaptación de un taller convencional a la nueva era de la movilidad.

Este primer Congreso de Automoción de la Provincia de Alicante se consolida así como un foro de referencia para el presente y el futuro del sector. / ALEX DOMINGUEZ

El segundo bloque, consistente en una mesa de debate sobre la relación entre talleres y aseguradoras, contó con el Presidente de ATAYAPA, Alejandro Rico, Pablo Molina (Delegado Provincial de APCAS; Asociación de Peritos y Seguros), Francisco Sánchez (gerente de Correduría de Seguros de Madrid), Luis Ursúa (Vicepresidente Ejecutivo de CETRAA) y José Joaquín Gómez (vocal representante de los talleres de carrocería de ATAYAPA).

Se abordaron cuestiones críticas como el respeto por parte de las compañías al precio-hora del taller, a la libre elección de taller, así como la imposición del recambio o la importancia de la segunda peritación.

Presente y el futuro del sector

La jornada continuó con la Mesa Redonda sobre la Problemática del Taller, en la que se debatieron los desafíos que más afectan al día a día del sector: intrusismo profesional, talleres ilegales, falta de mano de obra cualificada, fuga de talento joven, saturación de las ITV y la necesidad de digitalización para mejorar la visibilidad y la experiencia de cliente.

Esta mesa estuvo conformada por Alejandro Rico, presidente de ATAYAPA, así como sus Vicepresidentes, Antonia Sola y Vicente Zaragoza, el presidente de la Asociación de Recambistas de FEMPA, Jesús Campos, y el responsable del área técnico industrial de FEMPA, Antonio Bernabeu.

El evento congregó a talleres de reparación, concesionarios, recambistas, proveedores, asociaciones de ámbito nacional y provincial y profesionales de toda la automoción. / ALEX DOMINGUEZ

El Congreso cerró con la ponencia de Lara García y Luis Miguel García, creadores del proyecto A pie del Taller, quienes mostraron cómo las redes sociales pueden ser una herramienta clave para ganar confianza, atraer nuevos clientes y diferenciarse en un sector cada vez más competitivo.

Finalmente, Rosa María Aragonés, directora Territorial de la Conselleria de Innovación, Industria. Comercio y Turismo, y el Presidente de FEMPA, José Julián Farell, clausuraron el evento antes del cóctel de networking celebrado en el espacio Industrial Lab, que sirvió como punto de encuentro y colaboración, así como para compartir experiencias entre todos los asistentes.

Este primer Congreso de Automoción de la Provincia de Alicante se consolida así como un foro de referencia para el presente y el futuro del sector, marcando un hito en la defensa de los intereses de los talleres y en la apuesta por la innovación y la profesionalización.