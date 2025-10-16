El sector de calzado y componentes se repliega en Europa tras los “aranceles USA”

Los encuentros profesionales como Futurmoda permiten comprobar si las perspectivas económicas casan con la realidad empresarial. Dese la Asociación Española del Calzado, se muestran cautos ante un escenario tan cambiante y, a pesar de que la feria haya aumentado la presencia de expositores extranjeros, nada se da por ganado.

Su director general, Álvaro Sánchez, subraya el impacto de concentración que vive Europa tras todos los anuncios de la era Trump sobre los aranceles. “Hay que entender que, en general, los fabricantes de calzado y de componentes se están concentrando nuevamente en el mercado europeo y en los correspondientes nacionales dada la complejidad con respecto a las relaciones bilaterales con Estados Unidos y con otros países”.

Sánchez apunta a un efecto indirecto y considera que desde la asociación y las organizaciones del sector están atentos al nuevo tablero que se dibuja. “Los aranceles, concretamente los impuestos por el gobierno de Donald Trump, han hecho mella en las condiciones comerciales establecidas. Por un lado, han generado que los clientes norteamericanos, que tienen mayor capacidad de compra y de consumo, hayan derivado a plantearse entre o no comprar o no fabricar o pedir a otros clientes”.

El director general incide en que las consecuencias no se limitan al ámbito del país, como pueda ser España, exportador, sino también al consumidor final, que ha visto como los precios aumentaban. “Por lo tanto, estamos en un momento de ajustes a nivel global. Eso ha provocado que, como es lógico, el mercado europeo se reconfigure”, subraya. Para el responsable de la AEC y de Futurmoda, “el fabricante europeo ha pasado a clasificar mercados, intentar trabajar con aquel que le genera mayor seguridad y mayor rentabilidad”.

Nuevos estampados y materiales para la marroquinería y complementos. / AXEL ALVAREZ

Balance y perspectivas

Con este escenario, Álvaro Sánchez reitera que el sector del calzado y, sobre todo, el de la moda “es impredecible. El consumidor se mueve por impulsos; pero hay buenas expectativas” dentro de un escenario complicado de rebaja relativa del poder adquisitivo. “Nosotros lo que estamos apostando es por la calidad. No queda otra”

Por otra parte, la 54 edición ha cerrado sus puertas con un balance muy positivo y una cifra final de 4.326 visitantes profesionales, consolidando a la feria como el gran referente nacional del sector de los componentes para el calzado y la marroquinería. El presidente de Futurmoda, José Antonio Ibarra, ha valorado la edición como muy positiva: “El público ha respondido a la llamada del sector y la feria ha vuelto a generar optimismo. Hemos superado los 4.300 visitantes, lo cual es todo un éxito en un contexto económico complejo. La respuesta del público y de las empresas demuestra que el optimismo ha vencido al pesimismo".

Como cierre a la feria, la AEC ha avanzado que el próximo martes 21 de octubre por la tarde tendrá lugar la presentación de "Tendencias Primavera-Verano 2027" en el Centro de Congresos de Elche, donde se darán a conocer las nuevas propuestas creativas y de moda para la próxima temporada.