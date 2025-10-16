Tu jubilación empieza hoy

“Siempre pensé que tendría tiempo, que ahorrar para la jubilación era algo para más adelante”. Esta es una frase que escuchamos con frecuencia cuando empezamos a trabajar con un cliente. Otras muy comunes son: “Cuando acabe de pagar la universidad de mis hijos”, “cuando liquide la hipoteca” o “cuando tenga un sueldo más alto”. Y entre excusa y excusa, van pasando los días, las semanas, los meses y los años.

Así es como se va postergando —procrastinando— algo fundamental: el dinero que necesitaremos cuando dejemos de trabajar. Es un sesgo muy extendido. Queremos ahorrar para la jubilación, pero lo aplazamos porque lo vemos como algo lejano, porque percibimos el ahorro como un gasto y no como una inversión en nuestro propio bienestar o, sencillamente, porque no sabemos por dónde empezar.

No se trata de casos aislados. Según un informe reciente de Funcas, solo uno de cada ocho españoles tiene una idea aproximada de cuál será el importe de su pensión. Y ahí radica el gran problema: el desconocimiento de su cuantía. La realidad es que, muy probablemente, la pensión pública que recibamos no nos alcance para llevar el nivel de vida que deseamos mantener durante esa larga etapa que nos viene.

Para evitarlo y disfrutar de una jubilación ociosa (y, sobre todo, tranquila) conviene seguir cinco pasos básicos:

1. Conocer tu pensión futura.

La Seguridad Social ofrece simuladores, pero hay que ser conscientes de que la generosidad actual del sistema es cada vez menos sostenible. Por eso resulta esencial activar un “plan B” que complemente la prestación pública con el ahorro privado.

2. Definir el estilo de vida que quieres.

La jubilación es la etapa en la que se deberían recoger los frutos del esfuerzo de toda una vida. No se trata solo de cubrir gastos básicos, sino de decidir cómo quieres vivir tu jubilación: viajar, ayudar a hijos o nietos, dedicarte a aficiones que antes no eran posibles…

3. Identificar la brecha entre ingresos y gastos.

Comparar lo que recibirás de pensión con lo que realmente necesitarás. Esa diferencia es la que deberás cubrir por tu cuenta. ¿Cómo? Haciendo crecer tus ahorros a través de herramientas de inversión. De lo contrario, tendrás que ajustar tu nivel de vida a la baja.

4. Calcular cuánto tienes que ahorrar para cubrir ese gap.

Supongamos que necesitas complementar tu pensión con 600 euros al mes durante 20 años. Eso supone acumular alrededor de 144.000 euros. La cifra puede impresionar, pero planificada con tiempo se vuelve mucho más alcanzable.

5. Empezar cuanto antes.

La clave está en tres factores: el tiempo del que dispones hasta tu jubilación, la rentabilidad media de la herramienta de ahorro elegida y el poder del interés compuesto. Cuanto antes empieces a invertir, menor será el esfuerzo económico, pues el tiempo corre a tu favor.

Porque una jubilación dorada no llega por azar: se construye con acompañamiento profesional, planificación y constancia. Y, sobre todo, empieza hoy.