Estas son las empresas premiadas por la Asociación del Terciario Avanzado de Alicante

Barceló Hotel Group, IMED Hospitales, Grupo Social ONCE, Carmencita, Mastercard, Gioseppo y la Autoridad Portuaria de Alicante serán los galardonados en la XIII edición de los Premios Alfil, que concede la Asociación del Terciario Avanzado, según ha comunicado este jueves la organización. Una gala que se celebrará el próximo 22 de octubre, en el Palacio de Altamira en Elche, bajo el lema "Un futuro muy presente".

"Los Premios Alfil son un reconocimiento al talento estratégico que impulsa la transformación de nuestro territorio. Cada empresa galardonada demuestra que la innovación, la digitalización y la sostenibilidad no son conceptos abstractos, sino decisiones reales que cambian la forma de competir, de crecer y de crear valor desde y para la provincia de Alicante", explica Mariano Torres, presidente de la asociación.

En la categoría de Sostenibilidad Social, el premio es para Barceló Hotel Group, por la transformación del histórico Hotel Selomar en un proyecto ejemplar de revitalización urbana. Asimismo, con la reapertura del Barceló Benidorm Beach, la compañía ha recuperado un símbolo de la ciudad, generando empleo, reactivando la economía local y devolviendo valor patrimonial al entorno. Se trata de un modelo de turismo responsable que une modernidad, identidad y compromiso con la comunidad.

En Digitalización, el premiado es IMED Hospitales, por haber sabido situarse a la vanguardia de la digitalización sanitaria en un mundo donde la tecnología redefine la relación entre personas y servicios. Así lo han demostrado en su nueva aplicación móvil íntegra de inteligencia artificial para acompañar al paciente en todo su proceso asistencial, ofreciendo una atención más cercana, ágil y personalizada.

Comunicación

En Comunicación, el premio es para Grupo Social ONCE, por elevar la comunicación institucional a un nuevo nivel, convirtiéndola en una poderosa herramienta de transformación social. Con campañas como 'Mucho que ver', ha logrado sensibilizar, educar y emocionar a través de un lenguaje cercano, creativo y profundamente humano.

Un momento de la gala de los Premios Alfil del año pasado. / Héctor Fuentes

La categoría de Internacionalización reconoce la labor de Carmencita, empresa con sede en Novelda y desde donde ha llevado a setenta países los aromas y colores de nuestra tierra. Con más de 100 años de historia, han combinado tradición e innovación, consolidando su liderazgo industrial y proyectando el nombre de Alicante como sinónimo de calidad y sabor mediterráneo. Carmencita demuestra que internacionalizar no es solo vender fuera, sino exportar cultura, identidad y orgullo de origen, según Terciario Avanzado.

El premio de Inteligencia de Negocios es para Mastercard. En la era de los datos, Mastercard ha sabido convertir la información en conocimiento estratégico a través de su Tourism Innovation Hub y el Mastercard Economics Institute, impulsa herramientas que ayudan a gobiernos y empresas a entender mejor los patrones de viaje, el consumo y la evolución de los destinos. Su trabajo representa el valor de la inteligencia de negocios como palanca de competitividad, sostenibilidad y transformación económica.

Economía circular

En Economía Circular se galardonará a Gioseppo. Una empresa referente que, en un sector tan cambiante como la moda, ha convertido la sostenibilidad en su estilo. Su estrategia Have a Nice World integra materiales reciclados, diseño responsable y compromiso social, demostrando que la rentabilidad y el propósito pueden caminar juntos.

Y, por último, el Premio Honorífico es para Autoridad Portuaria de Alicante, que se ha consolidado como un motor estratégico para la provincia y un referente en la transformación sostenible de las infraestructuras portuarias. Con proyectos pioneros en descarbonización, energías limpias y logística verde, está impulsando un nuevo modelo de conectividad que une turismo, comercio y desarrollo territorial. Su visión integra competitividad y sostenibilidad, convirtiendo al Puerto en un auténtico conector entre la economía azul y el futuro de la provincia.