Lo último de Rolser: un carro de la compra que también sirve para sentarse

Rolser sigue conquistando nuevos mercados. Tras triunfar en medio mundo con sus carros de la compra -que incluso pueden comprarse en la tienda del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Moma-, la compañía de Pedreguer entra ahora en un nuevo segmento, el de aquellas personas que necesitan asistencia para moverse en su día a día, es decir, que utilizar andadores.

La firma de la familia Server acaba de lanzar al mercado Kadira, su primer modelo dentro de la línea específica que ha desarrollado para esta función, que ha bautizado como Rolser Walk.

Este innovador modelo funciona tanto como asistente de movilidad, como carro de compra, ya que incorpora un asiento integrado para descansar durante los desplazamientos y un sistema de cuatro ruedas, dos de ellas direccionables con bloqueo, que aseguran una maniobrabilidad óptima en distintos entornos.

Plegable

Su diseño plegable permite un fácil almacenamiento y transporte, mientras que su estructura resistente soporta hasta 100 kilos. La bolsa adjunta, con capacidad de 4,5 kilos, refuerza su carácter práctico. Además, el manillar regulable en altura y el sistema de freno con palanca y bloqueo aportan mayor seguridad y confort al usuario.

Con Kadira, Rolser entra en un nuevo segmento de mercado. / INFORMACIÓN

"Con Rolser Walk damos un paso más en nuestro compromiso de hacer que la movilidad sea accesible para todos. Kadira, como primer modelo de esta línea, representa la combinación perfecta de diseño, funcionalidad y comodidad, mejorando la calidad de vida de nuestros usuarios y acompañándolos en sus desplazamientos", asegura la CEO de la compañía, Mireia Server.

Más allá de ser una solución valiosa para personas mayores, Kadira está pensado para distintos perfiles, según la empresa, desde quienes necesitan un apoyo extra en trayectos largos, hasta personas con movilidad reducida temporal -como embarazadas o quienes se recuperan de una lesión-, pasando por usuarios urbanos que valoran la comodidad y el diseño en sus desplazamientos. También es una alternativa práctica para quienes realizan sus compras a pie, utilizan transporte público o requieren un descanso en recorridos prolongados.

La iniciativa ha sido reconocida por la revista británica Monocle como "héroe de la movilidad española" en su portada de septiembre.

Facturación

Rolser cerró el pasado año con una facturación de 23 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9 % sobre el ejercicio anterior, de acuerdo con la información facilitada este jueves por la propia compañía.

La CEO de Rolser, Mireia Server, con el modelo que el MoMA ha seleccionado para ofrecer en su catálogo. / EFE

Unos datos que vienen a consolidar su liderazgo en este sector, tanto a nivel nacional, como internacional, ya que las exportaciones fueron otra de las palancas del negocio, al incrementarse alrededor de un 10 %. En este sentido, la compañía abrió dos nuevos mercados el año pasado y sus carritos ya se pueden encontrar también en las tiendas de Colombia y Dinamarca.

En su balance del ejercicio, la firma de la familia Server destaca que el crecimiento del año pasado se produjo tanto en las principales familias de producto, con un aumento del 9 % en las ventas de carros y del 16 % en tablas de planchar respecto a 2023, como en las distintas líneas de negocio.

Al respecto, destaca especialmente el aumento de un 30 % en el canal online, que la compañía atribuye a unas estrategias digitales dirigidas a un público más joven, campañas efectivas en redes sociales y una renovación estética que conecta con las nuevas generaciones.