Alejandro Tagliaferro (Ibinn) se alza con el premio al Joven Talento Empresarial

La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante, Jovempa, entregó anoche el Premio al Talento Empresarial. En su vigésima primera edición, el galadón fue a parar a Alejandro Tagliaferro Ru, de la empresa Ibinn. La empresa, con sede en Sant Joan d'Alacant, es una agencia de publicidad y marketing especializada en "Performance Marketing", plataformas de publicidad digitales que, en la actualidad, trabaja en más de diez países.

La entrega se realizó en Elda y la gala la condujo la influencer Elena Vidal. Tagliaferro Ru recibió la estatuilla ganadora de manos de Alfonso Calero, presidente de Jovempa Federación y Lorena Pedrero, concejala del Ayuntamiento de Elda. El reconocimiento cuenta con la colaboración con la Diputación Provincial de Alicante, la empresa municipal de Elda, Idelsa, y el Banco Sabadell. Más de 200 personas arroparon a los finalistas, según la asociación, que contó con el respaldo de entidades públicas, privadas, asociaciones, organizaciones empresariales de toda la provincia y en especial, del Alto y Medio Vinalopó.

Foto de familia de finalistas y autoridades que se dieron cita este jueves noche en Elda. / INFORMACIÓN

Como en otras ediciones, todos los seleccionados recibieron un diploma conmemorativo. En este sentido, Calero agradeció a todos los presentes su asistencia a la gala y dedicó unas palabras a todos los empresarios y empresarias de la provincia por su valentía para afrontar los retos diarios en sus empresas. Uno a uno, los candidatos subieron al escenario del Teatro Castelar. En este caso la secuencia fue la siguiente:

Paloma Fernández López , CEO de Bahía Lemon.

, CEO de Bahía Lemon. S aray Selva García y Paloma Planelles Baeza , fundadoras de Cocolate.

y , fundadoras de Cocolate. Pedro Gras Pina y Paloma Sánchez Rodríguez , fundadores de Mation.

y , fundadores de Mation. Kim Fermisson Ceinos , CEO de Kimbe.

, CEO de Kimbe. Paloma Roca Mira , CEO de Paloma Roca Comunicaciones.

, CEO de Paloma Roca Comunicaciones. Jesús María Ruiz Planelles CEO de Mindden.

También subió el ganador, Alejandro Tagliaferro Ru, quien recibió el diploma de manos del director general del Instituto Valenciano de la Juventud, Vicente Ripoll. El cierre del acto fue realizado por Lorena Pedrero, concejala de Fomento Económico, Industria, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Elda, quien tuvo palabras de agradecimiento para todos los jóvenes que deciden emprender, que creen en sus proyectos y los hacen realidad. Felicitó al presidente de Jovempa Vinalopó, Víctor Íñiguez, por el trabajo realizado en la comarca durante sus años de presidencia e hizo una mención especial a las mujeres finalistas de esta edición.