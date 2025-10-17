El asesoramiento patrimonial de Mapfre, una referencia en Alicante dos años después de su apertura

El asesoramiento patrimonial se consolida como un servicio clave en Alicante, donde MAPFRE Gestión Patrimonial (MGP), la unidad de asesoramiento financiero del Grupo MAPFRE, abrió su oficina en 2023. Dos años y medio después, la firma se ha convertido en un referente de asesoramiento en la región. Así lo han destacado los participantes del II Foro de MAPFRE Gestión Patrimonial (MGP) de Alicante, celebrado este jueves y en el que se ha debatido de economía alicantina, el sector del asesoramiento patrimonial y la situación en los mercados.

Ramón Pujol, Director Territorial Alicante -Murcia de MAPFRE, destaca la apuesta de la compañía por el negocio financiero. “Nuestro asesoramiento está llegando al público en general, vamos mucho más allá del cliente institucional: tanto al inversor retail como al relacionado con el tejido empresarial alicantino”, señala. En el marco de esa transformación, Eduardo Ripollés, responsable de Negocio de MAPFRE Inversión, ha hecho hincapié en la importancia de que el seguro, el ahorro y la inversión estén unidos y de que se den las tres ‘P’: protección, por la importancia del seguro; previsión, en referencia a las pensiones, y patrimonio, cuya protección es el principal objetivo de la compañía.

“Los clientes no quieren solo un producto, están demandando un servicio, y hay que ofrecerles lo mejor. Nosotros no somos especialistas en todo, pero buscamos a los mejores socios para gestionar aquellos activos en los que no tenemos capacidades”, ha señalado.

Bolsas en máximos

Los mercados financieros globales están viviendo un momento dulce, con varios índices en máximos históricos, aunque no todos los sectores ni compañías despiertan el mismo interés. Borja Fernández, responsable de Clientes Institucionales en Schroders, ha añadido que, en renta variable, Schroders prefiere Estados Unidos a Europa, y recuerda que en el ‘boom’ de la IA, “no todas las empresas van a ganar: habrá diferenciación y tendremos que ser selectivos”. Coincide Javier Ruiz, Country Manager en España de Flossbach von Storch, que ha llamado la atención sobre el sobresalto que vivieron las bolsas con la irrupción de Deepseek. “No como amenaza directa, sino como aviso de que la evolución de la IA puede no seguir el rumbo que descuenta el mercado”, ha explicado.

En este escenario, la renta fija puede ayudar a compensar las carteras. De hecho, esta subida de los precios ha coincidido en el tiempo con el lanzamiento del primer fondo monetario de MAPFRE AM, MAPFRE AM EUROCASH. “El fondo monetario debería ser la base de cualquier gestión de activos, e intenta evitar la pérdida de poder adquisitivo de nuestros clientes ante ese repunte de precios”, ha comentado Ripollés.

“Alicante está en un momento muy positivo”

La economía alicantina ha sido uno de los temas estrella de este II Foro de MGP en la ciudad. “Alicante está en un momento muy positivo. Seguimos invirtiendo, nos ofrecen nuevos proyectos… Estamos muy contentos”, ha comentado Héctor del Barrio, CEO de Grupo Forty.

Por su parte, Jesús Simón, socio de ARTIAGA ELORDI, ha destacado que una de las grandes preocupaciones de los empresarios locales es la fiscalidad. “Conocemos a nuestros clientes, a nuestros gestores… La inversión extranjera sigue llegando, hay emprendimiento y proyectos importantes”, ha insistido.

MGP en Alicante

Juan Pérez, director de la oficina, ha destacado en el cierre del foro la importancia de acompañar al cliente en sus decisiones financieras y de contar con un buen equipo para hacerlo posible. Y eso es precisamente lo que los clientes pueden encontrar en la oficina de MGP en Alicante, que no ha dejado de crecer en los dos años en los que lleva abierta.

Situada en la emblemática Casa Carbonell, cuenta con un equipo de asesores patrimoniales que puede ayudarte a cumplir tus objetivos financieros. De hecho, la unidad de asesoramiento financiero de MAPFRE está en expansión por todo el territorio nacional, en el que ya cuenta con 15 oficinas, siempre con el objetivo de estar cerca del cliente. “MAPFRE Gestión Patrimonial ya es una referencia de asesoramiento en Alicante”, concluye Ripollés.