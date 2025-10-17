Atayapa advierte a los conductores: un 20 % de los talleres que hay en Alicante son ilegales

La pandemia provocó el cierre de muchos negocios y, cinco años después, su impacto sigue presente. En este caso, fueron los talleres de coches los que ayer expusieron el problema. "Estimamos que un 20 % sobre los talleres son ilegales en la provincia", aseguró ayer el presidente de Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines de la provincia de Alicante (Atayapa), Alejandro Rico. El responsable participó en el primer Congreso de Automoción que se celebró en Fempa, federación a la que pertenece el sector. Rico advirtió de la proliferación de prácticas fraudulentas desde la pandemia y que ha provocado denuncias tanto por parte de los propios usuarios como de los usuarios.

La asociación reivindicó que las administraciones colaboren e inspeccionen para poner fin a locales e incluso personas que trabajan directamente en la calle y que, por lo tanto, no cumplen con la normativa y mucho menos con las garantías mínimas. Así, "la persecución de los talleres ilegales es una parte muy importante que hace mucho daño al sector", añade. "La gente no está concienciada de las herramientas que tiene para denunciar. En la asociación, contamos con formularios y trabajamos con el Seprona para que esa actividad se paralice de inmediato", subraya el presidente.

Ríos reitera que uno de los indicadores que puede ayudar a los usuarios es confirmar que el taller cuenta con las placas pertinentes y recuerda que, no solo hay que tener en cuenta las garantías profesionales, sino también las relativas a la posible contaminación ambiental, pues "normalmente estos puntos no cuenta con el adecuado tratamiento de residuos". En este debate sobre la problemática a la que se enfrentan los talleres, también se expuso la falta de mano de obra cualificada, la saturación de las ITV y la necesidad de digitalización para mejorar la visibilidad y la experiencia de cliente. Junto a Rico, estuvieron los vicepresidentes de Atayapa, Antonia Sola y Vicente Zaragoza; así como el presidente de la Asociación de Recambistas de Fempa, Jesús Campos, y el responsable del área técnico industrial de la Federación, Antonio Bernabeu.

Alejandro Ruiz, presidente de Atayapa durante el congreso. / ALEX DOMINGUEZ

Propuestas ante malas praxis

La denuncia de Atayapa se ha abordado después de una interesante mesa sobre "La presión sobre las aseguradoras". Las exigencias, muchas veces leoninas, de las compañías y la incompresión de los clientes, ha convertido el servicio de reparaciones de siniestros en una actividad de riesgo para los profesionales. La denuncia es una antigua reclamación de la asociación y de la que INFORMACIÓN se ha hecho eco a partir de las experiencias trasladadas por José Joaquín Gómez, vocal representante de los talleres de carrocería de Atayapa. De hecho, el vicepresidente ejecutivo de Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA) , Luis Ursúa, aseguró que las "primas de seguros actuales cubren el 102 %, es decir, están por encima. No cubren los gastos reales y, por eso, lo acaban pagando los de abajo" (los talleres).

Gómez expuso como en su taller han creado la figura del "asesor de clientes" para explicar las circunstancias y confusiones a las que se enfrentan los usuarios. En este sentido, Francisco Sánchez, gerente de Correduría de Seguros de Madrid, expuso como los conductores creen que la póliza lo incluye todo y son los talleres los que se asumen esa confrontación. Además de esa circunstancia en la que se volvió a reiterarse la importancia de generar un servicio de asesoramiento, fue especialmente interesante el punto de vista que aportó Pablo Molina, delegado provincial de la Asociación de Peritos y Seguros. Este profesional sostuvo que los propios talleres deberían familiarizarse más con los procedimientos de peritaje y la propia ley de seguros.

Molina recordó que los peritos "pueden ser dependientes e imparciales al mismo tiempo". El colegiado alicantino pidió que se diferenciara entre el hecho de que una compañía les envíe a valorar una reparación y lo que es la aplicación del artículo 38 que les obliga a emitir informe.

Ante las imposiciones de las aseguradoras, Molina propuso que los talleres mecánicos hagan un estudio sobre el coste que tienen para ellos la hora de trabajo con el fin de que puedan valorar correctamente los trabajos que aceptan. En este punto, Alejandro Ríos recordó que Atayapa ha creado una herramienta para que los centros de la provincia puedan hacer esta estimación y ser transparente con sus clientes para generar confianza.

Otro punto sobre el que hubo consenso fueron las recomendaciones realizadas Francisco Sánchez. En primer lugar, "hay que tener en cuenta que la cobertura contemple la libre elección de taller y segundo, la asistencia ampliada" para que, en caso de avería, lleven el coche a un establecimiento de referencia.