La concesionaria del área de salud de Elche y Crevillent dispara su facturación hasta los 191 millones tras cobrar 'atrasos' desde 2010

Elche Crevillente Salud, la concesionaria del Hospital del Vinalopó y de toda su área sanitaria, cerró el año pasado el que posiblemente sea su mejor ejercicio hasta la fecha. Al menos desde el punto de vista de su cifra de negocio, que se disparó casi un 25 % después de que la compañía cerrara con la Generalitat las liquidaciones que estaban pendientes de los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2022. Es decir, de más de una década, según recogen las cuentas que la compañía ha depositado en el Registro Mercantil.

El acuerdo de concesión -el único que queda ya vigente en la provincia del denominado modelo Zaplana, tras la reversión de los hospitales de Torrevieja y Dénia- contempla el pago de una cantidad en función de la población atendida, la denominada cápita anual, además de otros pagos por los pacientes de otras zonas de salud que reciben sus centros y otros servicios prestados.

Tras una previsión inicial, el contrato contempla la existencia de una comisión mixta que ajusta las cifras en función, por ejemplo, de si la población de la zona ha crecido más de lo previsto o si se ha dado alguna circunstancia que haya supuesto un mayor gasto. Sin embargo, lo cierto es que durante años ha sido imposible que la administración y la concesionaria se pusieran de acuerdo en el importe de estas regularizaciones, por lo que había pagos pendientes prácticamente desde que se puso en marcha la concesión.

Más de 34 millones

La situación cambió en 2023, cuando los nuevos responsables de la Conselleria de Sanidad empezaron a cerrar estas liquidaciones. Primero fueron las de 2010 a 2012, que supusieron el pago de 13,1 millones, y posteriormente las del resto de ejercicios hasta 2022, que sumaron otros 21 millones. De esta forma, casi de golpe Elche Crevillente Salud vio reconocido un importe de 34,1 millones de euros.

Estos reconocimientos, junto con el propio crecimiento de la cápita -es decir, del pago por persona- provocaron que el año pasado la compañía filial de Ribera Salud, propiedad a su vez del grupo Vivalto Santé, anotara una cifra de negocio de 191,2 millones de euros, 38,2 millones más que en el ejercicio anterior (+24,9 %).

Una imagen de las urgencias del Hospital del Vinalopó. / M.ALARCON

Un incremento que también se trasladó a los resultados, ya que la firma anotó un beneficio neto de 11,1 millones de euros frente a los 7,9 de 2023, lo que supone un 41,2 % más.

Con una plantilla media de 1.423 personas a lo largo del ejercicio, Elche Crevillente Salud es la responsable de la atención sanitaria de 155.000 personas en estas ciudades, además de en Aspe, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves y San Felipe Neri.

Prórroga

Aunque inicialmente la duración de la concesión era de 15 años, el pasado mes de mayo la Generalitat firmó la prórroga del contrato por otros cinco años más, tal y como contemplaban las condiciones del documento.

Durante el año pasado, la compañía atendió en estos centros 91.111 urgencias hospitalarias, 11.662 intervenciones quirúrgicas, 225.640 pruebas radiológicas y 327.239 consultas externas. Además, atendió 1.381 nacimientos, según recoge la memoria de la firma.

El Hospital Universitario del Vinalopó también participa en proyectos de investigación clínica a través del Comité de Ética en la Investigación con medicamentos. El año pasado formó parte de 44 estudios y proyectos de investigación, de los que cuatro fueron ensayos clínicos, siete estudios observacionales y 33 proyectos de investigación, incluidos proyectos docentes.